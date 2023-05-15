Рейтинг банков по депозитам (инфографика) — Finance.ua

Рейтинг банков по депозитам (инфографика) Сегодня 16:00 — Кредит&Депозит

В НБУ объяснили, как будет работать 100% гарантия на депозиты

По состоянию на 1 апреля 2023 года в 65 банках хранилось 944,6 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 583,5 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 336,8 млрд гривен.

НБУ. Об этом сообщает

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк — 169,5 млрд гривен.

Далее следуют банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 57,0 млрд гривен и частный Универсал Банк — 52,7 млрд гривен.

На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк (ранее — Альфа-Банк ) — 43,6 млрд гривен.

Напомним, в апреле 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,3% годовых. Это на 0,1 п.п. ниже, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины. По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7% до 0,8%.

Справка Finance.ua:

ставки по депозитам в банках Украины могут сравниться с уровнем инфляции и даже превысить его. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью «Общественному радио». Как отметила Рожкова, сегодня банки в зависимости от своего размера и стратегии предлагают ставки от 12,5 до 16% годовых;

Нацбанк рассматривает возможность удешевить микрокредиты для населения. Один из вариантов — введение фиксированной ставки. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на одну из МФО. «Ведутся разговоры о том, что НБУ хочет сделать фиксированную ставку на рынке кредитования, снизив ее», — рассказал СЕО компании MyCredit Владислав Билан;

как заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, с одной стороны, то, что очень многие наши люди остаются за границей, работают там и учатся, привыкают к европейским условиям жизни, создает риски, что они со временем не вернутся в Украину. С другой стороны, это создает нам положительные эффекты. Имея тесные связи с Европой (с ЕС — ред.), кто-то из них вернется с этими связями, кто-то сможет наладить связи с украинскими друзьями и компаниями. Это будет способствовать тому, что украинская экономика еще активнее будет интегрироваться с европейской.

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