Рейдерский захват недвижимости АО «Мегабанк» на сумму 361 млн грн — Finance.ua

Рейдерский захват недвижимости АО «Мегабанк» на сумму 361 млн грн Сегодня 15:46 — Фондовый рынок

Под прикрытием войны путем неправомерной сделки за один день были отчуждены объекты недвижимости АО «Мегабанк» в Харькове на сумму почти 361 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Фонд призывает правоохранительные органы остановить неправомерные действия и защитить интересы государства в лице Фонда и кредиторов банка и уже обратился в СБУ с заявлением о совершенном уголовном преступлении. От возврата этих активов зависят перспективы расчета с кредиторами банка.

Фонду гарантирования вкладов физических лиц стало известно о совершении преступной сделки с ликвидируемым имуществом АО «Мегабанк». Так, 16 февраля, согласно информации из государственных реестров, частным нотариусом Одесского городского нотариального округа по имени Журавель М.В. было перерегистрировано право собственности на имущество банка общей стоимостью почти 361 млн грн на постороннее лицо — Джунь Наталью Ивановну. Основанием для осуществления регистрационных действий стал договор купли-продажи, заключённый 16 февраля 2023 года.

Таким образом, банк был лишен права собственности на его одни из самых ликвидных активов, общей стоимостью почти 361 млн грн, а именно:

нежилые помещения по адресу г. Харьков, улица Сумская, 39;

нежилое помещение по адресу г. Харьков, ул. Донца-Захаржевского, 6/8;

нежилые помещения по адресу: г. Харьков, улица Академика Павлова, 160

Указанные объекты недвижимости в начале февраля 2022 года были переданы банком в ипотеку двум юридическим лицам — SIA Royal Pay Europe (ООО «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») и STARTLING LIMITED — как обеспечение выполнения своих обязательств перед ними.

На момент заключения ипотечных договоров у банка уже были проблемы с ликвидностью, поэтому законность проведения таких соглашений является вопросом для судебного разбирательства.

После признания банка неплатежеспособным в связи с нарушением действующего законодательства Украины при заключении соответствующих договоров, уполномоченное лицо Фонда на ликвидацию АО «МЕГАБАНК» обратилось в хозяйственный суд Харьковской области с исковыми заявлениями о признании указанных сделок недействительными.

На сегодняшний день по этому факту судом возбуждены производства и слушаются дела № 922/2183/22 и № 922/2172/22. Таким образом, на дату проведения регистрационных действий — 16 февраля 2023 года — существовал спор относительно действительности ипотечных договоров и имущества, право собственности на которое перерегистрировано, что также свидетельствует о незаконности проведенной регистрации.

Указанное является основанием для отмены указанных записей о регистрации права собственности от 16.02.2023. Учитывая изложенное и с целью недопущения нанесения ущерба государству в лице Фонда и кредиторам банка АО «Мегабанк», Фонд уже обратился в правоохранительные органы с требованием принять неотложные меры и отменить записи о праве собственности на указанные объекты. В частности, направлено обращение в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины и в СБУ подано заявление о совершении уголовного преступления. Кроме того, в Хозяйственный суд Харьковской области направлены заявления об обеспечении исков по делам № 922/2183/22 и № 922/2172/22.

Отдельно отмечаем, что к ООО «РОЯЛ ПЭЙ ЮРОП» решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12.01.2023 применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) сроком на 5 лет, среди которых применены следующие ограничительные меры: 1) блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими; 2) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; 3) приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

Это событие является прямым нарушением норм действующего законодательства и отдельно специальных нормативных актов, которыми регулируется функционирование и деятельность государства во время действия военного положения в Украине.

Фонд отмечает: от возврата активов на баланс банка зависят перспективы расчета с кредиторами банка. На сегодняшний день общая сумма акцептованных требований кредиторов АО «Мегабанк» составляет более 8 млрд грн.

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