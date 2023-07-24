Рейдерский захват автостоянок и гаражных кооперативов в Киеве: злоумышленникам объявлено подозрение — Finance.ua

Рейдерский захват автостоянок и гаражных кооперативов в Киеве: злоумышленникам объявлено подозрение Сегодня 09:13 — Криминал

15 членов преступной организации уведомлены о подозрении в рейдерском захвате автомобильных стоянок и гаражных кооперативов в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что организовывал деятельность преступной группы 34-летний житель Киева. К противоправной деятельности он привлек других соучастников, действия которых лично контролировал и координировал. Так, участники группировки занимались незаконным отчуждением имущества киевских кооперативов: автомобильных гаражей и стоянок для транспорта.

«Злоумышленники на основании поддельных учредительных документов осуществляли фиктивное изменение руководства ряда кооперативных объединений на подконтрольных лиц. В дальнейшем фигуранты приватизировали незаконно полученную недвижимость и вносили изменения в официальные государственные реестры. После этого представители силового блока совершали физический захват переоформленных зданий, сооружений, земельных участков и объектов строительства», — говорится в сообщении.

В частности, в ходе досудебного расследования были собраны доказательства причастности фигурантов к шести эпизодам противоправной деятельности.

«Оперативники и следователи при силовой поддержке полка полиции особого назначения и спецназовцев ДСР провели 50 обысков по местам жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах», — сообщили в Нацполиции.

В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины были задержаны и уведомлены о подозрении лидер преступной организации и ее четырнадцать участников.

Членам преступной организации инкриминируют ч. 3 ст. 206−2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации); ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 3 и 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Проводятся мероприятия по возврату недвижимости законным владельцам. За совершенное членам преступной организации может грозить лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

УНІАН По материалам:

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