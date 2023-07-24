Рейдерский захват автостоянок и гаражных кооперативов в Киеве: злоумышленникам объявлено подозрение — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейдерский захват автостоянок и гаражных кооперативов в Киеве: злоумышленникам объявлено подозрение

Криминал
97
15 членов преступной организации уведомлены о подозрении в рейдерском захвате автомобильных стоянок и гаражных кооперативов в Киеве.
Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.
Отмечается, что организовывал деятельность преступной группы 34-летний житель Киева. К противоправной деятельности он привлек других соучастников, действия которых лично контролировал и координировал. Так, участники группировки занимались незаконным отчуждением имущества киевских кооперативов: автомобильных гаражей и стоянок для транспорта.
«Злоумышленники на основании поддельных учредительных документов осуществляли фиктивное изменение руководства ряда кооперативных объединений на подконтрольных лиц. В дальнейшем фигуранты приватизировали незаконно полученную недвижимость и вносили изменения в официальные государственные реестры. После этого представители силового блока совершали физический захват переоформленных зданий, сооружений, земельных участков и объектов строительства», — говорится в сообщении.
Место для вашей рекламы
В частности, в ходе досудебного расследования были собраны доказательства причастности фигурантов к шести эпизодам противоправной деятельности.
«Оперативники и следователи при силовой поддержке полка полиции особого назначения и спецназовцев ДСР провели 50 обысков по местам жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах», — сообщили в Нацполиции.
В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины были задержаны и уведомлены о подозрении лидер преступной организации и ее четырнадцать участников.
Членам преступной организации инкриминируют ч. 3 ст. 206−2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации); ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 3 и 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Проводятся мероприятия по возврату недвижимости законным владельцам. За совершенное членам преступной организации может грозить лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.