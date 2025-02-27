Революция на рынке труда: Украина легализовала профессию трейдера. Что это значит для украинцев и как это повлияет на криптоиндустрию? — Finance.ua

Революция на рынке труда: Украина легализовала профессию трейдера. Что это значит для украинцев и как это повлияет на криптоиндустрию? Сегодня 17:30 — Криптовалюта

Революция на рынке труда: Украина легализовала профессию трейдера. Что это значит для украинцев и как это повлияет на криптоиндустрию?

Пока Bitcoin устанавливает новые рекорды, Украина сделала важный шаг в регулировании криптовалют — официально признала профессию трейдера. Благодаря инициативе Ассоциации трейдеров Украины, созданной академией Cryptology Key, тысячи специалистов могут выйти из «серой зоны» и работать легально.

Этот рынок долгое время ассоциировался с мошенничеством: как только банк замечал хотя бы одну транзакцию, связанную с криптовалютой, счета блокировались — даже несмотря на то, что на государственном уровне криптовалюта не считалась мошенничеством.

Такую репутацию сфера получила из-за отсутствия регулирования, которое привлекало мошенников и псевдоэкспертов. Без официального признания не было четкого понимания, как проверить квалификацию специалиста или подтвердить его профессионализм. В итоге страдали те, кто покупал обучение у сомнительных «экспертов» или доверял им свои деньги.

«У меня нет карт украинских банков. Я открыла ФОП, чтобы выводить свой заработок с трейдинга, но банки отказывались со мной работать, потому что думали, что я занимаюсь мошенничеством. Хотя я предоставила все доказательства происхождения средств,» — рассказывает Мария, криптотрейдер.

Подобные истории были типичными для украинской криптоиндустрии до сегодняшнего дня. Ситуация изменилась после того, как Министерство экономики Украины внесло в Классификатор профессий новую специальность — «Аналитик в сфере виртуальных активов».

Влияние на рынок

«От разработки профессионального стандарта до его регистрации прошло более 12 месяцев. Стоит отметить, что учитывались предложения НБУ, Минцифры и НКЦБФР,» — Костя Кудо, глава Ассоциации трейдеров Украины.

Cryptology Key, ставшая двигателем этих изменений, за 5 лет обучила на бесплатных курсах более 80 000 человек основам работы на рынках и выпустила 10 000+ студентов академии. Команда стремится изменить восприятие трейдинга с «быстрого способа заработка» на серьезную профессию.

«Наличие профессиональных курсов на официальном уровне позволит отфильтровать рынок и оставить только грамотных специалистов. Это приведет к появлению сильных экспертов, которые будут платить налоги, создавать новые проекты и рабочие места,» — считает Дима, ментор академии Cryptology Key.

Украина стала одной из первых стран в мире, официально признавшей профессию криптотрейдера. Это открывает новые возможности для развития отрасли и создает прецедент другим странам.

Как начать карьеру в новой профессии?

Для всех, кто хочет попробовать себя в сфере виртуальных активов, Cryptology Key запустили бесплатный курс по трейдингу . Программа разработана практикующими трейдерами, которые делятся реальным опытом, помогают получить базовые знания и понять, подходит ли вам эта профессия.

Курс охватывает основные принципы работы финансовых рынков, ключевые инструменты анализа и стратегии управления рисками — всё необходимое для уверенного старта.

Почему это важно?

«Это наша философия: мы хотим сделать работу с виртуальными активами прозрачной. Официальное признание позволяет создавать современные образовательные программы, соответствующие требованиям рынка труда. Это повышает качество и доверие,» — объясняет Вадим, CMO Cryptology Key.

Важным шагом стало определение виртуальных активов в украинском законодательстве в 2023 году.

«Виртуальный актив — это не средство платежа, а цифровая вещь. Как телефон, только в цифровом формате,» — Андрей, юрист и член Ассоциации трейдеров Украины.

Что это дает трейдерам?

Теперь каждый, кто хочет работать в этой сфере официально, может:

Зарегистрировать ФЛП с КВЭД 73.20 или 70.22

Пройти обучение на специализированных курсах

Подтвердить квалификацию через сертификацию

Официально работать в компаниях на позиции аналитика

Легально платить налоги

В 2025 году планируется внедрение четкой системы налогообложения: 18% НДФЛ + 5% военный сбор при конвертации криптовалюты в фиат. При этом налогом будет облагаться только прибыль.

Cryptology Key По материалам:

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