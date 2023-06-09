Революционная нейросеть для создания видео из текста стала доступной всем пользователям (видео) — Finance.ua

Революционная нейросеть для создания видео из текста стала доступной всем пользователям (видео) 09.06.2023, 00:40 — Финтех и Карты

Компания Runway, разработавшая сверхпопулярную нейросеть для генерации изображений по текстовому описанию Stable Diffusion, открыла доступ к своей новой нейросети Gen-2, умеющей генерировать аналогичным образом, но уже короткие видео.

Испытать Gen-2 можно через сайт Runway или приложение для iOS . В сумме на одну учетную запись пока дают «поиграть» только на 105 секунд.

Работает нейросеть просто: нужно ввести текстом свой запрос на английском языке и дождаться генерации. Пока качество видеороликов и детализация объектов остается низким, но, как можно видеть на примере ИИ-генераторов изображений — это только дело времени.

Демонстрация нейросети Gen-2:

В Runway убеждены, что их новая нейросеть произведет в генерации роликов такой же фурор, как Stable Diffusion — в генерации изображений. По словам разработчиков, «2023 год станет годом видео», а в скором будущем с помощью ИИ будет генерировать значительную часть видеоконтента в фильмах, телесериалах и играх.

Заметим, что Gen-2 — не первая нейросеть, генерирующая видео. В прошлом году Meta представила свою нейросеть Make-a-Video. Она тоже создает видеоролики из текста, серии фотографий или на основе другого видео. Однако нейросеть для массового использования пока недоступна.

Напомним, ранее разработчики Adobe добавили в Photoshop свою нейросеть — теперь для работы с фотошопом не требуются навыки дизайнера. С ее помощью можно несколькими щелчками поменять фон, добавить на фото любые объекты, а также «дорисовать» границы кадра.

УНІАН По материалам:

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