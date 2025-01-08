Revolut поощряет украинцев загрузить приложение — Finance.ua

Revolut поощряет украинцев загрузить приложение Сегодня 11:46 — Финтех и Карты

Revolut поощряет украинцев загрузить приложение

Недавно украинские медиа стали распространять информацию о том, что британский необанк Revolut, соучредителем которого является украинец Влад Яценко, запустил бета-тест своего приложения на территории Украины. Отмечалось, что продукт предоставлен ограниченному количеству пользователей из листа ожидания, которые заранее загрузили приложение.

В компании прокомментировали эту информацию.

«Поскольку мы наблюдаем большой интерес к услугам Revolut среди украинских СМИ и видим много статей, хотели бы уточнить, что наши услуги официально не запущены для клиентов в Украине. Однако мы можем подтвердить, что уже проводим бета-тестирование услуг Revolut с ограниченной группой украинских клиентов (позволяем некоторым пользователям регистрироваться для тестирования)», — сказано в сообщении.

Компания поощряет всех украинцев загрузить приложение Revolut и присоединиться к списку ожидания, чтобы получить уведомления, когда услуги Revolut станут доступными для широкой общественности.

Как сообщает AIN, редакция издания проверила и смогла создать аккаунт в приложении. Для регистрации необходимо предоставить на верификацию свои документы через приложение «Дія», создать пароль к аккаунту, заполнить личные данные, после чего у вас появится возможность открыть счет. Среди валют, в которых можно открыть счета, — доллары США, евро, польский злотый, фунты стерлингов и многие другие национальные валюты.

Forbes также сообщал , что украинцам в бета-версии доступны:

возможность оперировать более чем 30 валютами;

международные переводы без комиссий;

бесплатная виртуальная карта, работающая в более чем 150 странах мира.

Счет можно открыть бесплатно по тарифу Standard. Пополнение доступно только по долларовым и евро-картам из-за ограничений НБУ. Гривневые карты пока не поддерживаются. Верификация у Revolut проходит через «Дія».

Как пишет Mezha, украинцы могут открыть бесплатный счет по тарифному плану Standart или платные счета Premium за €5,99 в месяц или Metal за €10,99 в месяц. Стоимость выпуска физической карты составляет €3,99.

Revolut можно пополнить с украинских карт, но есть комиссия. В приложении также доступны международные переводы без комиссий, возможность оформить бесплатную виртуальную карту, которая работает более чем в 150 странах и поддерживает более 30 валют. Кроме того, пользователи могут инвестировать в ценные металлы или покупать криптовалюту.

Что известно о необанке Revolut

Компанию основали в 2015 году украинец Влад Яценко и россиянин Николай Сторонский. В октябре 2022 года Сторонский, у которого еще и британский паспорт, отказался от российского гражданства. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Revolut также имеет банковскую лицензию в Литве.

Компания предлагает как личные счета, так и счета для бизнеса.

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