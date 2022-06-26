Ретро-кроссовер на базе RAV4 вызвал сумасшедший ажиотаж — Finance.ua

Ретро-кроссовер на базе RAV4 вызвал сумасшедший ажиотаж Сегодня 23:24 — Технологии&Авто

Небольшая японская компания Mitsuoka Motors сообщила, что за первый год с момента появления модели Mitsuoka Buddy продала 900 таких машин — в это число входят и уже отгруженные клиентам авто, и которые только собирают или готовящиеся собирать. Напомним, Buddy — это конвертированная под старые американские внедорожники 70-х Toyota RAV4.

900 полученных за год заказов — колоссальный успех для проекта. Изначально компания рассчитывала собирать по 150 Buddy в год, в 2021-м из-за наплыва заказов ей пришлось удвоить мощности своего завода. В начале 2022 года компания вообще договорилась об организации дополнительного выпуска модели на двух аутсорсинговых площадках.

Заказы на Бадди продолжают поступать — ожидается, что к концу 2022-го совокупный объем проданных и предоплаченных машин превысит 1000 единиц.

Mitsuoka Buddy впервые показали в ноябре 2020 года, производить машины начали 24 июня 2021 года.

От исходной Toyota RAV4 Мицуока отличается оригинальным оперением и измененной задней частью кузова. Передние крылья, капот, бампер выполнены в стиле Chevrolet K5 Blazer образца 1970-1980-х годов.

Блок-фары RAV4 заменены на универсальные прямоугольники. Решетка радиатора выполнена в виде никелированного «гриля». Сзади стиль относительно обычного RAV4 изменен оригинальным бампером с хромированной накладкой, а также интегрированными через переходник вертикальными фонарями от Кадиллака.

Довершают ретроэкстерьер хромированные колпаки колес. Оригинальные кузовные панели Buddy изготовлены из полипропилена и формованного АБС-пластика. Эти технологии обеспечивают высокое визуальное качество и точную геометрию.

MMR По материалам:

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