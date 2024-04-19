«Решается судьба войны»: премьер Польши хочет остановить блокаду украинской границы — Finance.ua

«Решается судьба войны»: премьер Польши хочет остановить блокаду украинской границы Сегодня 19:14 — Мир

«Решается судьба войны»: премьер Польши хочет остановить блокаду украинской границы

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокировку границы с Украиной. Отметив при этом, что вне зависимости от обоснования протестов, польские власти не могут допустить блокирования переходов и причинения таким образом вреда Украине — ведь сейчас «решается судьба войны».

Об этом сообщает « Польское радио ».

Также, отмечается, Туск напомнил, что по последнему решению правительства пограничные пункты имеют статус критической инфраструктуры.

«Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может навредить Украине. Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы. Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны. Я рассчитываю на отказ от такой формы протеста», — сказал польский премьер.

При этом он подчеркнул, что государственные службы Польши будут работать над расчисткой пунктов пропуска. Однако, отмечается, Туск не считает, что для этого «нужны прямые меры принуждения».

Справка Finance.ua:

ранее польские фермеры усилили блокаду украинской границы. Так, 18 апреля они возобновили блокировку пунктов пропуска (п.п.) «Корчева — Краковец» и «Медыка — Шегини». Ожидается, что ограничивать пропуск только грузового транспорта — осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов не предусматривается;

Как сообщили в Госпогранслужбе, протестующие планировали блокировать движение в Краковце до 9:00 20 апреля. А в Шегинях — до 9:00 19 апреля;



при этом отмечалось: по состоянию на утро 18 апреля в очередях на территории Польши в этих направлениях ожидали проезда в сторону Украины около 1500 грузовиков.



Обозреватель По материалам:

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