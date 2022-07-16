Renault выпустит доступный электрокар на основе культовой модели (фото) — Finance.ua
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Renault выпустит доступный электрокар на основе культовой модели (фото)

Технологии&Авто
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В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового электрокара Renault 4, разработанного в честь одноименного массового французского автомобиля.
Новый Renault 4 должен стать электрической реинкарнацией оригинальной модели, которая выпускалась 33 года и продавалась в более чем ста странах.
Французский автопроизводитель планирует повторить успех своего компактного городского авто, сделав электрокар максимально доступным для пользователей.
Рендерные изображения нового Renault 4 основаны на прошлогоднем концепте AIR4, который компания представила в честь 60-летия своей массовой модели.
Авторы этого дизайна предполагают, что автомобиль сохранит классические формы и самый известный красный базовый цвет.
Renault выпустит доступный электрокар на основе культовой модели (фото)
При этом электрокар получит футуристические элементы кузова, светодиодную оптику и новый фирменный логотип французского бренда.
Ранее в Renault представили еще один концептуальный электрокар Renault 5 Prototype, который также основан на культовой модели R5, выпускавшейся с 1972 по 1996 год. Именно этот автомобиль регулярно оказывался на пьедесталах Чемпионата мира по ралли в конце 1970-х.
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По материалам:
НВ
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