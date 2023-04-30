Renault снимет с производства флагманский кроссовер — Finance.ua

Renault снимет с производства флагманский кроссовер Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Renault снимет с производства флагманский кроссовер

Кроссовер Renault Koleos будет снят с производства и его новое поколение не планируется. Последние автомобили сойдут с конвейера в южнокорейском Пусане в 2024 году.

Об этом стало известно журналистам сайта L’Argus

В Европе продажи Renault Koleos уже начинают сворачивать. Последние машины для европейского рынка будут собраны до конца апреля, а распродать их планируют до ноября.

Несколько дольше продержится в производстве версия для азиатского рынка, продаваемая под названием Renault QM6. Ее прекратят выпускать в следующем году, чтобы освободить производственные мощности для нового кроссовера Geely — его сборку наладят в рамках новой программы сотрудничества с Renault.

Новый Renault Koleos третьего поколения не планируется — преемниками кроссовера станут сразу две модели. Первая — презентованный недавно семиместный кроссовер Renault Espace, сравнимый с Koleos по размерам.

Вторая модель еще не представлена. Известно, что это будет стильный купе-кроссовер на базе Renault Austral, который дебютирует в начале 2024 года.

Напомним, что кроссовер Renault Koleos был представлен в 2007 году. Второе поколение модели выпускается с 2016 года.

Фокус По материалам:

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