Renault снимет с производства флагманский кроссовер — Finance.ua
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Renault снимет с производства флагманский кроссовер

Технологии&Авто
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Renault снимет с производства флагманский кроссовер
Renault снимет с производства флагманский кроссовер
Кроссовер Renault Koleos будет снят с производства и его новое поколение не планируется. Последние автомобили сойдут с конвейера в южнокорейском Пусане в 2024 году.
Об этом стало известно журналистам сайта L’Argus.
В Европе продажи Renault Koleos уже начинают сворачивать. Последние машины для европейского рынка будут собраны до конца апреля, а распродать их планируют до ноября.
Несколько дольше продержится в производстве версия для азиатского рынка, продаваемая под названием Renault QM6. Ее прекратят выпускать в следующем году, чтобы освободить производственные мощности для нового кроссовера Geely — его сборку наладят в рамках новой программы сотрудничества с Renault.
Новый Renault Koleos третьего поколения не планируется — преемниками кроссовера станут сразу две модели. Первая — презентованный недавно семиместный кроссовер Renault Espace, сравнимый с Koleos по размерам.
Вторая модель еще не представлена. Известно, что это будет стильный купе-кроссовер на базе Renault Austral, который дебютирует в начале 2024 года.
Напомним, что кроссовер Renault Koleos был представлен в 2007 году. Второе поколение модели выпускается с 2016 года.
По материалам:
Фокус
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