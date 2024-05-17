Renault представила самую мощную версию кроссовера Rafale (Видео) — Finance.ua

Renault представила самую мощную версию кроссовера Rafale (Видео) Сегодня 07:12 — Фондовый рынок

Renault представила самую мощную версию кроссовера Rafale (Видео)

Компания Renault разработала Rafale E-Tech 4×4, используя наработки автоспортивного подразделения Alpine. Видео здесь

Внешне новинка отличается от обычного Renault Rafale синим цветом кузова Satin Summit, черным плавающим спойлером, 21-дюймовыми дисками особого дизайна и специально настроенной подвеской.

Модель представлена ​​в двух комплектациях: Esprit Alpine и Atelier Alpine. Во второй, отметили в компании, впервые представлена ​​саморегулирующаяся интеллектуальная система подвески в сочетании с новой камерой в верхней части лобового стекла, которая считывает дорогу и регулирует уровень демпфирования.

Настройки ездовой электроники — профиля демпфирования и настройки угла подруливания колес задней оси, имеют три основных режима: Comfort, Dynamic и Sport.

Гибридная трансмиссия состоит из трехцилиндрового ДВС объемом 1.2 литра с новым нагнетателем, повышающим мощность до 150 л.с., двух главных электродвигателей и одного второстепенного. Под главными подразумеваются те, которые установлены на передней и задней осях, их отдача составляет 70 и 136 л.с. и 205 и 195 Нм соответственно. Вторичный электродвигатель — стартер-генератор на 34 л.с. и 50 Нм.

Суммарная отдача системы — 300 л.с. Разгон с места до 100 км/ч занимает 6,4 секунды против 8,9 секунды у обычного Rafale с гибридной трансмиссией E-Tech.

Основные электродвигатели питает литий-ионная батарея емкостью 22 кВт•ч (400 В). При полностью заряженном аккумуляторе запас хода на электротяге составляет 100 км (WLTP). Расход топлива на 100 км не достигает и литра: E-Tech предполагает работу основную часть времени на электротяге, старт с места вообще безальтернативный — только за счет стартера-генератора. Если же батарея разрядилась, то аппетит кроссовера растет до 5,8 литра. Запас хода — до 1000 км. Характеристики пока носят предварительный характер, поскольку новинка проходит омологационные тесты.

В продажу Renault Rafale E-Tech 4×4 поступит осенью.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.