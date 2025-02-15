Renault представил обновленный Koleos 2025: что изменилось (фото) — Finance.ua

Renault представил обновленный Koleos 2025: что изменилось (фото) 15.02.2025, 01:18 — Технологии&Авто

Renault представил обновленный Koleos 2025: что изменилось (фото), Фото: Renault

Renault представили третье поколение Koleos, однако и его предшественник остается в производстве. Более того, его решили модернизировать.

Об этом сообщается на официальном сайте французского автопроизводителя.

Новый Renault Koleos был презентован в Аргентине. Именно там стартуют его продажи по цене от 44,25 млн песо ($42 000), а позже обновленная модель появится и в ряде других стран.

Фото: Renault

Кроссовер Renault Koleos 2025 узнается по измененной передней части. Его радиаторная решетка стала шире и избавилась от хрома.

Кроме того, установлен новый бампер с увеличенным воздухозаборником и свежие 18-дюймовые диски.

Салон Renault Koleos 2025 не претерпел изменений, однако расширено оснащение авто.

Фото: Renault

Кроссовер предлагают в одной богатой комплектации с диодными фарами, кожаным салоном, 8,7-дюймовым тачскрином, двузонным климат-контролем, круиз-контролем, камерой, электроприводом багажника, подогревом сидений и руля, а также системой мониторинга «слепых» зон.

Фото: Renault

Обновленный кроссовер Renault Koleos 2025 доступен только с 2,5-литровой бензиновой четверкой на 170 л. с. и вариатором. Модель предлагают только с полным приводом.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.