Renault представил обновленный Koleos 2025: что изменилось (фото) — Finance.ua
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Renault представил обновленный Koleos 2025: что изменилось (фото)

Технологии&Авто
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Renault представил обновленный Koleos 2025: что изменилось (фото)
Renault представил обновленный Koleos 2025: что изменилось (фото), Фото: Renault
Renault представили третье поколение Koleos, однако и его предшественник остается в производстве. Более того, его решили модернизировать.
Об этом сообщается на официальном сайте французского автопроизводителя.
Новый Renault Koleos был презентован в Аргентине. Именно там стартуют его продажи по цене от 44,25 млн песо ($42 000), а позже обновленная модель появится и в ряде других стран.
Фото: Renault
Фото: Renault
Кроссовер Renault Koleos 2025 узнается по измененной передней части. Его радиаторная решетка стала шире и избавилась от хрома.
Кроме того, установлен новый бампер с увеличенным воздухозаборником и свежие 18-дюймовые диски.
Салон Renault Koleos 2025 не претерпел изменений, однако расширено оснащение авто.
Фото: Renault
Фото: Renault
Кроссовер предлагают в одной богатой комплектации с диодными фарами, кожаным салоном, 8,7-дюймовым тачскрином, двузонным климат-контролем, круиз-контролем, камерой, электроприводом багажника, подогревом сидений и руля, а также системой мониторинга «слепых» зон.
Фото: Renault
Фото: Renault
Обновленный кроссовер Renault Koleos 2025 доступен только с 2,5-литровой бензиновой четверкой на 170 л. с. и вариатором. Модель предлагают только с полным приводом.
По материалам:
Фокус
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