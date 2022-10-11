Renault показали самый маленький автомобиль в мире: управлять им можно без прав (фото) — Finance.ua
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Renault показали самый маленький автомобиль в мире: управлять им можно без прав (фото)

Технологии&Авто
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Renault показали самый маленький автомобиль в мире: управлять им можно без прав (фото)
Renault показали самый маленький автомобиль в мире: управлять им можно без прав (фото)
Опубликованы первые фото оригинального Renault Mobilize Solo. Миниатюрный городской электрокар дебютирует на Парижском автосалоне через неделю. Об этом сообщает пресс-слжба Renault Group.
Mobilize Solo — одноместное персональное авто для мегаполиса, напоминающее скутер с крышей. Трехколесный электрокар достигает всего 1,37 м в длину, 0,9 м в ширину и 1,75 м в высоту. Его кузов выполнен ассиметричным: справа он закрыт, а слева предусмотрен проем для посадки, причем двери у Solo нет.
Renault показали самый маленький автомобиль в мире: управлять им можно без прав (фото)
В салоне установлены руль-джойстик и несколько кнопок. Показания приборов выведены на тоненький экран. Электромобиль Renault получил подушку безопасности, а также специальную кнопку экстренной остановки.
Миниатюрный электромотор Mobilize Solo позволяет развить всего 25 км/ч. Столь медленным транспортным средством во многих европейских странах можно управлять без прав.
Renault показали самый маленький автомобиль в мире: управлять им можно без прав (фото)
Renault не планирует продавать Mobilize Solo. Впрочем, заявлено, что такие электрокары в будущем смогут сдавать напрокат, как популярные сейчас электросамокаты.
По материалам:
Фокус
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