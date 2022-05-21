Renault показал электрический Scénic Vision, который считает настоящим автомобилем будущего (фото) — Finance.ua

Renault показал электрический Scénic Vision, который считает настоящим автомобилем будущего (фото)

Renault показал электрический Scénic Vision, который считает настоящим автомобилем будущего (фото)

Мировая премьера нового концепт-кара Scénic Vision состоялась на саммите ChangeNOW в Париже 19 мая 2022 года. Он отображает намерение сделать автомобиль углеродно-нейтральным в течение всего срока эксплуатации.

Renault утверждает, что с новым концептом пишет новую главу своей истории. Снаружи его очертания грядущего полностью электрического семейного автомобиля марки Renault. А внутри он приглашает к путешествию в будущее, где технологии и инновации будут работать на благо более стабильного и экологически безопасного мира.

«Это первый концепт-кар, наиболее полно воплощающий новую экологически-социально-управленческую стратегию Renault и три ее главных принципа: экологичность, безопасность, инклюзивность. Мы назвали его Scénic Vision: Scénic, как наше знаменитое «авто для жизни», и Vision, потому что он отвечает новым ожиданиям людей, — говорит Лука де Мео, исполнительный директор Группы и бренда Renault.

Эко-конструкция: переработанные материалы составляют более 70%, а те, которые можно переработать — 95%.

Гибридный электроводородный силовой агрегат требует меньше времени на подзарядку и уменьшает углеродное воздействие на окружающую среду, в том числе от аккумулятора.

Производство и эксплуатация Renault Scénic Vision имеют нулевой уровень выбросов в атмосферу, а углеродное влияние на окружающую среду на 75% меньше влияния от производства и эксплуатации обычного аккумуляторного электромобиля.

Технологии повышают безопасность водителя и пассажиров и уменьшают количество аварий на 70%.

Конструкция этого концепт-кара также отражает желание его создателей создать уникальное, доступное и удобное для всех авто.

Дизайн

Концепт-кар Scénic Vision — настоящее воплощение «Новой волны» Renault, результат тщательной дизайнерской работы и смелых эстетических решений. Внешние формы задают стиль новой семейной модели, которая появится на рынке в 2024 г. Дизайн интерьера стал далекоидущей разведкой будущих интерьеров Renault.

Гибридный электроводородный силовой агрегат — это яркой отражение стремления Renault находить решения для всех видов эксплуатации и часть видения перспектив после 2030 г. Этот дизайн открывает путь в будущее, в котором автомобили и люди действуют вместе ради общих ценностей.

Эко-конструкция

Автомобиль на 70% состоит из переработанных материалов; 95% материалов, включая аккумулятор, можно перерабатывать.

Пол производится из переработанных и спрессованных пластиковых отходов (бутылки, трубы и т.п.). 30% пластика в автомобиле — органического происхождения. Фурнитура произведена из переработанного углерода, использовавшегося в авиации.



Замкнутые циклы работают с такими стратегическими материалами как платина, медь, алюминий, сталь, а также минералами, используемыми в аккумуляторах.



Покрышки производит компания — член GNSPR — Глобальной платформы экологического производства и использования резины, и ответственно относится к окружающей среде и правам человека.



Вместо натуральной кожи используется полиэстер с низким содержанием углерода, на 100% производимый из вторичного сырья.

Топливный бак сделан из карбонового волокна, производимого из макулатуры.



Технические параметры Renault Scénic Vision

Габариты (д/ш/в), мм 4 490 / 1 900 / 1 590 Колесная база, мм 2 835 Покрышки 235/45 R21 Силовой агрегат Электро-углеродный гибрид, двигатель — синхронный 160 кВт с электрическим зарядом Топливный бак 16 кВт Аккумулятор 40 кВт/ч Вес 1 700 кг

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