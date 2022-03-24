Renault останавливает работу завода в москве — Finance.ua

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Renault останавливает работу завода в москве

Сегодня 11:13Фондовый рынок
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Renault останавливает работу завода в москвеRenault останавливает работу завода в москве
В среду, 23 марта, Renault провела заседание совета директоров и приняла решение прекратить деятельность завода в москве.
Об этом сообщает пресс-служба Renault.
«Деятельность Renault Group на заводе в москве прекращена. Renault Group напоминает, что уже принимает необходимые меры для соблюдения международных санкций», — пишет пресс-служба компании.
Также Renault вынуждена посмотреть свой финансовый прогноз на 2022 год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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