Renault останавливает работу завода в москве — Finance.ua

Renault останавливает работу завода в москве

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Renault останавливает работу завода в москве

В среду, 23 марта, Renault провела заседание совета директоров и приняла решение прекратить деятельность завода в москве.

Об этом сообщает пресс-служба Renault.

«Деятельность Renault Group на заводе в москве прекращена. Renault Group напоминает, что уже принимает необходимые меры для соблюдения международных санкций», — пишет пресс-служба компании.

Также Renault вынуждена посмотреть свой финансовый прогноз на 2022 год.

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