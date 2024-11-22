Renault готовит дешевый электрокар — Finance.ua

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Renault готовит дешевый электрокар

Фондовый рынок
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Renault готовит дешевый электрокар
Renault готовит дешевый электрокар
Новый Renault Twingo E-Tech уже успел обрадовать стоимостью, не превышающей 20 000 евро, еще до официальной презентации серийной версии. Эта модель имеет все шансы стать настоящим хитом.
Renault планирует выпустить четвёртое поколение Twingo в 2026 году. Пока производитель представил концепт, дизайн которого почти без изменений будет использован в серийной версии. Свое видение будущей модели продемонстрировал дизайнер avarvarii.
Доступную цену вместе с продуманной конструкцией обеспечат благодаря совместному использованию компонентов с более дорогой моделью Renault 5. Техническое сходство между этими автомобилями составит около 70%.
Ранее Volkswagen и Renault обсуждали возможность сотрудничества для создания бюджетных автомобилей, в частности, четвертого поколения Renault Twingo. Однако эти переговоры официально завершились.
Впоследствии для сотрудничества был выбран китайский автопроизводитель, с которым будет создан отдельный бренд под названием Ampere. Французская сторона будет отвечать за разработку дизайна и концепции, в то время как техническая часть проекта будет реализована в Китае. Производство планируют разместить в Словении, на заводе с мощностью 150 000 автомобилей год, где выпускают Renault Clio.
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По материалам:
Ampercar
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