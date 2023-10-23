Ремонтная кампания в энергетике: в систему добавлено 1,6 ГВт мощности — Finance.ua
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Ремонтная кампания в энергетике: в систему добавлено 1,6 ГВт мощности

Энергетика
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Ремонтная кампания в энергетике: в систему добавлено 1,6 ГВт мощности
Ремонтная кампания в энергетике: в систему добавлено 1,6 ГВт мощности
В рамках масштабной ремонтной кампании в энергетике к энергосистеме уже добавлено 1,6 ГВт. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время встречи с послами G7+.
Достичь этого показателя удалось благодаря модернизации блоков тепловой и гидрогенерации. Еще 100 МВт будет добавлено в ближайшее время. Герман Галущенко обратил внимание партнеров на то, что Украину ожидает довольно сложный осенне-зимний период 2023/2024, ведь с 10 октября прошлого года объекты украинской энергетической инфраструктуры стали одной из главных целей российских атак и претерпели более 300 попаданий.
«Около 50% всей энергосистемы, включая объекты генерации и передачи, были потеряны из-за российских атак. К сожалению, некоторые объекты разрушены и не подлежат ремонту. Мы потеряли примерно 50% генерирующих мощностей, которые были доступны до полномасштабной агрессии», — отметил глава Минэнерго. Крупнейшая в Европе атомная электростанция — ЗАЭС, мощность которой составляет 6 ГВт, до сих пор оккупирована россиянами, напомнил министр.
Понимая вызовы, энергетики провели самую масштабную за всю историю независимости ремонтную кампанию на энергообъектах.
«Уже отремонтировано 8 атомных энергоблоков. В ремонте — еще один блок на 1000 МВт. В течение ОЗП все девять блоков подконтрольных Украине АЭС будут работать на полную мощность. Атомная генерация будет нести основную нагрузку», — отметил министр. Также продолжаются работы на объектах тепловой и гидрогенерации.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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