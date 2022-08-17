Релокация бизнеса: сколько предприятий уже возобновили работу — Finance.ua
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Релокация бизнеса: сколько предприятий уже возобновили работу

Казна и Политика
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С начала действия программы релокации в Украине перемещено 710 предприятий, 500 из них уже возобновили работу.
Об этом в эфире телемарафона заявил замминистра экономики Александр Грибан.
«На сегодняшний день у нас зарегистрировано 1796 заявок от предприятий. Уже было перемещено 710 предприятий, и из них 500 уже возобновили свою работу и успешно работают», — сказал замминистра.
Отмечается, что большинство предприятий релоцировано в западные области.
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При этом больше всего было перемещено
  • во Львовскую область (29% заявок),
  • Закарпатскую область (18%)
  • и Черновицкую область (12%).
По словам Грибана, 576 предприятий отказались от релокации в связи с деоккупацией территорий, на которых они находятся.
Он добавил, что сейчас Минэкономики ищет локацию или способ транспортировки для 515 предприятий.
По материалам:
Укрінформ
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