Релокация бизнеса: сколько предприятий уже возобновили работу — Finance.ua

Релокация бизнеса: сколько предприятий уже возобновили работу Сегодня 21:00 — Казна и Политика

С начала действия программы релокации в Украине перемещено 710 предприятий, 500 из них уже возобновили работу.

Об этом в эфире телемарафона заявил замминистра экономики Александр Грибан.

«На сегодняшний день у нас зарегистрировано 1796 заявок от предприятий. Уже было перемещено 710 предприятий, и из них 500 уже возобновили свою работу и успешно работают», — сказал замминистра.

Отмечается, что большинство предприятий релоцировано в западные области.

При этом больше всего было перемещено

во Львовскую область (29% заявок),

Закарпатскую область (18%)

и Черновицкую область (12%).

По словам Грибана, 576 предприятий отказались от релокации в связи с деоккупацией территорий, на которых они находятся.

Он добавил, что сейчас Минэкономики ищет локацию или способ транспортировки для 515 предприятий.

Укрінформ По материалам:

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