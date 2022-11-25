Релоцированные предприятия оплатили уже более 1,14 млрд грн ЕСВ — Минэкономики Сегодня 16:46 — Личные финансы

Релоцированные предприятия оплатили уже более 1,14 млрд грн ЕСВ — Минэкономики

По программе релокации из опасных регионов перемещено 772 предприятия, благодаря чему удалось сохранить более 35 тысяч рабочих мест.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«На сегодняшний день по программе релокации 772 предприятия перевезли свои производственные мощности в более безопасные регионы, 605 из них уже возобновили работу на новом месте. Благодаря этому было сохранено более 35 тысяч рабочих мест. Кроме того, работу на релоцированных предприятиях нашли еще более 7 тысяч человек. Эти предприятия продолжают полноценно работать, поддерживая стабильность нашей экономики, и платить налоги — в целом за текущий год ими перечислено в бюджет более 1,14 млрд грн ЕСВ», — рассказала Татьяна Бережная.

По ее словам, для 261 предприятия осуществляется поиск подходящей локации или способа транспортировки. А 634 предприятия, подавшие ранее заявки на перемещение, отказались от релокации в связи с деоккупацией территорий, на которых они расположены.

Больше всего предприятий релоцировалось во Львовскую (28,6%), Закарпатскую (17,9%), Черновицкую (12,2%), Ивано-Франковскую (8,3%), Тернопольскую (7,5%) и Хмельницкую (7, 5%) области.

Среди релоцированных предприятий, уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют предприятия, работающие в сфере:

оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (40,7%);

перерабатывающей промышленности (30,2%);

информации и телекоммуникаций (6,7%);

профессиональной, научной и технической деятельности (6,2%);

строительства (4,4%).

К программе релокации может присоединиться любое предприятие и получить пакет государственной поддержки, включающий следующие опции:

подбор местоположения для мощностей предприятия;

помощь с перевозкой на новую локацию;

содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников;

поддержка в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

Перемещение предприятий осуществляется в один из шестнадцати регионов (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Житомирская, Одесская и Киевская (за исключением г. Киева) области).

Справка Finance.ua:

правительственная программа релокации предприятий реализуется Министерством экономики Украины совместно с областными госадминистрациями, а также Укрзализныцей и Укрпочтой;

чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться на платформе цифрового взаимодействия по ссылке.

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