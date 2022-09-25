Рекордный «всплеск богатства»: сколько в мире людей со сверхвысоким благосостоянием — Finance.ua
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Рекордный «всплеск богатства»: сколько в мире людей со сверхвысоким благосостоянием

Мир
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Рекордный «всплеск богатства»: сколько в мире людей со сверхвысоким благосостоянием
Рекордный «всплеск богатства»: сколько в мире людей со сверхвысоким благосостоянием
В мире зафиксировали новый рекорд. Количество людей со сверхвысоким благосостоянием выросло на 46 тысяч человек за 2021 год. Об этом пишет The Guardian.
Эти данные были обнародованы в отчете инвестиционного банка Credit Suisse. Речь идет о людях, владеющих состоянием в размере 50 миллионов долларов. Акцентируют, что они выиграли от восстановления после пандемии коронавируса.

Рекордное количество «очень богатых людей»

В частности, богачи удачно монетизировали стремительный рост цен в секторе недвижимости, а также бум на фондовых рынках. В целом за последние два года количество людей, обладающих сверхвысоким состоянием, возросло более чем на 50%. На сегодняшний день эта цифра составляет 218 200 человек.
Профессор экономики и один из авторов отчета Энтони Шоррокс подчеркнул, что в 2021 году зафиксировали почти «взрыв богатства». По его словам, речь идет о наибольшем всплеске, который они фиксировали за все годы изучения этого вопроса.
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В отчете инвестбанка Credit Suisse, который помогает управлять капиталами многим состоятельным людям, сообщили о том, что возобновление макроэкономической активности в среде низких процентных ставок создало максимально благоприятные условия роста финансового благосостояния домохозяйств в течение 2021 года.
По состоянию на конец 2021 года глобальное богатство оценивалось в 463,6 триллиона долларов. Рост составил 41,4 триллиона долларов или 9,8%. В частности, известно о следующих цифрах:
  • состояние одного взрослого человека выросло 6800 долларов в год, достигнув отметки в 87 489 долларов;
  • Этот показатель почти втрое больше уровня, зафиксированного на рубеже столетий.
Больше всего от этого процесса выиграли люди, которые уже входят в 1% самых богатых людей в мире. Их доля мирового богатства выросла до 46%. В 2020 году этот показатель был равен 44% и демонстрирует положительную динамику второй год подряд.

Новый бум миллионеров в мире

Число людей со статусом миллионеров на сегодняшний день 62,4 миллиона человек. В общей сложности долларовых миллионеров за 2021 год в мире стало больше на 5,2 миллиона.
Первое место здесь занимают США, где находится почти 50% человек с миллионным состоянием в мире. За 2021 год их стало больше на 2,5 миллиона человек. Эксперты подчеркнули, что это самый большой рост числа миллионеров в мире и за любой год в 21 веке. Также больше лиц с новым статусом зафиксировали в:
  • Китае,
  • Австралии,
  • Великобритании.
Интересно, что заметили и прямо противоположную тенденцию. Ведь в Японии и Италии количество миллионеров уменьшилось на 359 тысяч и 135 тысяч соответственно. В то время как Новую Зеландию назвали страной с максимальным ростом среднего благосостояния. Там этот показатель вырос с 114 тысяч долларов до 472 тысяч долларов.
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По материалам:
Телеканал 24
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