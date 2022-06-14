Состояние миллионеров в мире впервые превысило $80 трлн — Finance.ua
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Состояние миллионеров в мире впервые превысило $80 трлн

Сегодня 18:02Мир
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Состояние миллионеров в мире впервые превысило $80 трлнСостояние миллионеров в мире впервые превысило $80 трлн
Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2021 году увеличилось на 7,8% и составило $86 трлн.
Об этом сообщает международная консалтинговая компания Capgemini SA в ежегодном докладе World Wealth Report.
Количество людей с инвестиционными активами в объеме не менее одного миллиона долларов в 2021 году выросло в мире на 7,8% — до 22,5 млн человек. Больше долларовых миллионеров проживают в США — 7,46 млн человек. На втором месте в этом рейтинге Япония с 3,65 млн, а на третьем — Германия — 1,63 млн. Четвертую позицию занимает Китай с 1,54 млн долларовых миллионеров.
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По оценке Camgemini, на рост богатства миллионеров повлиял рост курса акций, а также восстановление мирового рынка после пандемического 2020 года. По словам эксперта компании Клауса-Георга Майера, прогнозы на 2022 год намного скромнее. Ведь повышение процентных ставок центральными банками по борьбе с высокой инфляцией влияет на настроение на фондовых рынках и курсы акций на биржах.
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Напомним, по итогам 2020 года состояние всех миллионеров увеличилось на 7,6% и составило $79,6 трлн. При этом количество состоятельных людей повысилось на 6,3% — до 20,8 млн человек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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