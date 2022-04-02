Общее состояние 22 самых богатых россиян с начала года сократилось на $50 миллиардов — Bloomberg — Finance.ua
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Общее состояние 22 самых богатых россиян с начала года сократилось на $50 миллиардов — Bloomberg

Вчера 13:28Фондовый рынок
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Общее состояние 22 самых богатых россиян с начала года сократилось на $50 миллиардов — BloombergОбщее состояние 22 самых богатых россиян с начала года сократилось на $50 миллиардов — Bloomberg
Совокупное состояние 22 самых богатых российских бизнесменов из рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, по данным на 1 апреля, составляет $299,47 миллиарда.
Это на $50,1 млрд меньше того, что было в начале 2022 года. Об этом сообщает Медуза.
Что касается первой пятерки российских олигархов, по версии Bloomberg, то ситуация такова:
  • Владимир Потанин потерял $1,47 млрд (сейчас состояние $29,4 млрд);
  • Леонид Михельсон — $4,9 млрд ($27,5 млрд);
  • Алексей Мордашов — $5,7 млрд ($23,1 млрд);
  • Владимир Лисин — $4,97 млрд ($23,0 млрд);
  • Алишер Усманов — $1,5 млрд ($19,8 млрд).
Больше других богатых россиян потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние с начала года уменьшилось на $17,4 млрд (сейчас его состояние оценивается в $5,36 млрд). Состояние Геннадия Тимченко сократилось на $6,03 млрд ($16,4 млрд), состояние Романа Абрамовича — на $3,6 млрд ($14,4 млрд).
Есть и отдельные фигуранты российского списка, чье состояние с начала года увеличилось. Наибольший прирост — у основного владельца производителя минеральных удобрений «Акрона» Вячеслава Кантора, чье состояние выросло на $4,57 млрд ($13,6 млрд).
Как сообщало 23 марта Главное управление разведки Минобороны Украины, российские олигархи раздражены политикой российского президента владимира путина и обсуждают варианты отстранения его от власти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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