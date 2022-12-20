Рекордное количество украинцев получили вид на жительство в Польше — Finance.ua
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Рекордное количество украинцев получили вид на жительство в Польше

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В Польше посчитали, сколько украинцев находится в стране с разрешением на проживание в связи с работой и войной.
Сколько наших граждан имеют статус временной защиты в этой стране, сообщает portalsamorzadowy.pl.
Наибольшую группу иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, составляют украинцы — это 1 млн 360 тысяч человек. В общем, право на длительное пребывание в этой стране имеют 1,66 млн иностранцев.
По словам спикера Управления по делам иностранцев Якуба Дудзяка, основанием для пребывания большинства иностранцев является временная защита в соответствии с решением Совета ЕС в связи с массовым наплывом беженцев из Украины.
«Сейчас это 954 тысячи человек, в том числе — 950 тысяч граждан Украины», — сообщил он.
В прошлом году вид на жительство в Польше получили всего 190 тысяч украинцев.
С началом войны право на проживание в этой стране получили граждане Украины и иностранцы с видом на жительство в Украине, прибывшие с 24 февраля 2022 года. Для этого достаточно оформить номер PESEL. 90% зарегистрировавшихся в Польше на этом основании — женщины и дети.
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По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала войны в Польше статус временной защиты получили 1 млн 529 тысяч человек из Украины. А границы этой страны пересекли на въезд 8 млн 189 тысяч человек, на выезд в Украину — более 6 млн человек.

Граждан каких еще стран в Польше больше всего

По информации Управления по делам иностранцев, разрешение на временное проживание также имеют 487 тысяч иностранцев. Больше всего среди них граждан таких стран:
  • беларуси — 66,2 тыс. человек;
  • россии — 18,3 тыс. человек;
  • Германии — 18 тысяч человек;
  • Индии — 13,8 тысяч;
  • Вьетнама — 12,5 тысяч.
«Самая распространенная цель пребывания этих людей — желание работать. Разрешение на постоянное проживание и разрешение на долгосрочное проживание в ЕС имеют 127 тысяч иностранцев», — отметил чиновник.
Также в ведомстве отметили, что иностранцы выбирают селиться в регионах с крупными городскими агломерациями. Это Мазовецкое, Малопольское, Великопольское и Нижнесилезское воеводства.
По материалам:
РБК-Україна
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