Рекламные доходы Twitter в Европе упали, несмотря на сезон распродаж — Finance.ua
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Рекламные доходы Twitter в Европе упали, несмотря на сезон распродаж

Фондовый рынок
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Рекламные доходы Twitter в Европе упали, несмотря на сезон распродаж
Рекламные доходы Twitter в Европе упали, несмотря на сезон распродаж
Доходы от рекламы Twitter в Европе, на Ближнем Востоке и Африке (EMEA) снизились на 15% по сравнению с прошлым годом, а еженедельные заказы рекламы упали на 49%.
Об этом пишет Platformer со ссылкой на аналитика по доходам Twitter в Европе.
«Мы наблюдаем значительное снижение количества заказов», — отметил собеседник издания.
Как пишет издание, аналитики обнаружили, что доход в размере $15,7 млн ​​в регионе EMEA уже под угрозой. Это включает в себя $12 млн ожидаемых убытков в Великобритании — крупнейшем рынке компании в регионе.
Убытки приходятся на критический период для Twitter, который рассчитывает на слияние Черной пятницы, Киберпонедельника и продолжающегося чемпионата мира по футболу для роста квартального дохода.
«Это катастрофа», — отметил один из бывших руководителей компании.
В то же время масштабы общих потерь на крупнейшем рынке Twitter — в США — изданию узнать не удалось.
По данным издания, на 22 ноября бренды, связанные с WPP Group, одной из крупнейших в мире рекламных компаний, приостановили активные кампании в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, Японии и Южной Кореи на общую сумму $1,16 млн.
В тот же день в США и Канаде бренды WPP приостановили активные кампании на общую сумму около $560 000. По словам собеседников издания на рынке, американские бренды скорее отреагировали на неудачный запуск Twitter Blue, приостановив многие компании до 22 ноября.
Многие рекламодатели используют Twitter для продвижения конкретных кампаний, что затрудняет прогнозирование долгосрочных последствий паузы для рекламодателей.
Если Twitter стабилизируется и у рекламодателей появятся новые кампании, которые хотят запустить там, нынешний кризис может закончиться.
Также отмечается, что компания отложила повторный запуск подписки Twitter Blue за $8 во избежание оплаты комиссии Apple, которая составляет 15-30%. Компания не планирует предлагать Blue как покупку в приложении, когда эта функция будет перезапущена.
По материалам:
НВ
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