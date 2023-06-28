Регулятор изменил прогноз по проблемным кредитам — Finance.ua

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Регулятор изменил прогноз по проблемным кредитам

Кредит&Депозит
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Регулятор изменил прогноз по проблемным кредитам
Регулятор изменил прогноз по проблемным кредитам
Национальный банк пересмотрел прогноз по кредитным потерям из-за войны с 30% до 20%.
Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности.
Регулятор отмечает, что в текущем году банки резко сократили формирование резервов после отражения значительных потерь от кредитного риска в прошлом году.
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С начала великой войны банки признали потерю почти 15% портфеля, который был работающим на момент российского вторжения. Потери несколько ниже для корпоративного портфеля и выше — для розничного.
В то же время, часть бизнес-кредитов, находящихся в реструктуризации и для которых ослаблены условия обслуживания, могут со временем стать неработающими.

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«С учетом этих дополнительных потенциальных убытков совокупные потери портфеля из-за войны будут приближаться к оценкам Национального банка годичной давности — около 20%», — добавили в Нацбанке.
В НБУ констатируют, что пессимистический сценарий кредитных потерь, допускаемый в случае длительных негативных последствий от дефицита электроэнергии, не реализовался.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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