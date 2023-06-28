Регулятор изменил прогноз по проблемным кредитам — Finance.ua

Регулятор изменил прогноз по проблемным кредитам Сегодня 16:45 — Кредит&Депозит

Регулятор изменил прогноз по проблемным кредитам

Национальный банк пересмотрел прогноз по кредитным потерям из-за войны с 30% до 20%.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности.

Регулятор отмечает, что в текущем году банки резко сократили формирование резервов после отражения значительных потерь от кредитного риска в прошлом году.

С начала великой войны банки признали потерю почти 15% портфеля, который был работающим на момент российского вторжения. Потери несколько ниже для корпоративного портфеля и выше — для розничного.

В то же время, часть бизнес-кредитов, находящихся в реструктуризации и для которых ослаблены условия обслуживания, могут со временем стать неработающими.

Читайте также: Льготы для военнослужащих по кредитным обязательствам

«С учетом этих дополнительных потенциальных убытков совокупные потери портфеля из-за войны будут приближаться к оценкам Национального банка годичной давности — около 20%», — добавили в Нацбанке.

В НБУ констатируют, что пессимистический сценарий кредитных потерь, допускаемый в случае длительных негативных последствий от дефицита электроэнергии, не реализовался.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.