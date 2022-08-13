Регулятор Филиппин с сентября остановит регистрацию криптобирж — Finance.ua

Регулятор Филиппин с сентября остановит регистрацию криптобирж Сегодня 23:27 — Финтех и Карты

Регулятор Филиппин с сентября остановит регистрацию криптобирж

Центральный банк Филиппин сообщил, что с 1 сентября он приостановит регистрацию платформ для операций с цифровыми валютами.

Пока что в стране действует система лицензирования бирж. Они получают статус поставщика виртуальных услуг и могут легально обслуживать пользователей.

С сентября биржи не смогут зарегистрироваться на Филиппинах. Причем запрет лицензирования продлится три года. Те, кто успел подать заявку на регистрацию до 31 августа, смогут получить право на работу в стране в обычном режиме.

Регулятору нужно время для анализа обстановки на криптовалютном рынке, который в последнее время стал чаще испытывать турбулентность.

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин призвала граждан страны не пользоваться услугами криптовалютной биржи Binance. В SEC подчеркнули, что деятельность этой торговой площадки не регулируется властями. Соответственно государство не сможет обеспечить безопасность инвесторов.

В прошлом году Центробанк Филиппин опубликовал доклад, в котором признал, что в стране растет количество граждан, инвестирующих в виртуальные валюты.

cryptomisto По материалам:

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