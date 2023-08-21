Регулирование криптовалют: как новые правила ЕС повлияют на рынок крипты в Украине — Finance.ua

Регулирование криптовалют: как новые правила ЕС повлияют на рынок крипты в Украине Сегодня 17:04 — Криптовалюта

Регулирование криптовалют: как новые правила ЕС повлияют на рынок крипты в Украине

Европейский парламент одобрил правила ЕС по управлению криптоиндустрией, а также общие правила надзора и защиты клиентов Markets in Crypto assets (МіСА). Это первая попытка регулировать крипторынок в таких масштабах. Новое законодательство вступит в силу после того, как его официально утвердят 27 стран-членов союз, и постепенно вплоть до декабря 2023 года.

Какие именно изменения ждут криптоиндустрию

Авторы закона отмечают, что окончательное одобрение «знаменует собой начало новой эры регуляторного контроля за крипторынками».

В первую очередь регламент МіСА стандартизирует и гармонизирует регулирование криптоактивов на уровне всего Европейского Союза.

Предполагается, что это будет способствовать развитию блокчейн и криптоактивов в регионе.

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Потребители будут лучше информированы о рисках, расходах и сборах, связанных с их операциями. Кроме того, новая правовая база урегулирует фундаментальные аспекты функционирования рынка криптоактивов. В частности:

унифицированная классификация типов криптоактивов (e-money токенов, asset-referenced токенов и utility токенов);

унифицированные услуги с криптоактивами (8 основных типов услуг);

установлены требования к поставщикам услуг с криптоактивами, поэтому в большинстве случаев возникает необходимость получать лицензии.

МіСА также имеет целью учесть динамику крипторынка последнего года и сбалансировать права поставщиков услуг и инвесторов. Так, документ устанавливает требования к минимальному уставному капиталу, корпоративному управлению, страхованию и раскрытию информации поставщиками криптоуслуг.

Что не менее важно, MiCA вводит запреты и ограничения в отношении злоупотребления и манипулирования рынком.

Как регламент МіСА повлияет на Украину

В Украине регулирование криптоиндустрии должно быть урегулировано законом «О виртуальных активах», но этот законопроект пока не вступил в силу. Это произойдет, когда вступит в силу Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине».

За основу проекта этого закона был взят Регламент ЕС MiCA, который будет имплементирован в украинском законодательстве.

Ключевое из нового проекта закона:

Регуляторами крипторынка будут Нацбанк (НБУ) и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Все криптовалюты будут поделены на 3 категории. Это токены электронных денег, токены с привязкой к активам и другие виртуальные активы.

Эмиссию виртуальных активов может проводить только юрлицо, зарегистрированное в НКЦБФР.

Прибыль от криптоактивов облагается налогом 18% и военным сбором 1,5%. При этом налог 19,5% касается только самой прибыли. К примеру, если инвестор купил актив за 10 000 гривен, а затем продал за 11 000, то он заплатит налог только с 1 тысячи гривен.

В целом, гармонизация правового режима криптоактивов в Украине и ЕС является ключевым условием для развития украинского крипторынка. Это особенно важно в контексте евроинтеграционных планов Украины.

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