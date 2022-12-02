Регистрация технологического транспорта теперь доступна в электронном виде — Finance.ua
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Регистрация технологического транспорта теперь доступна в электронном виде

Личные финансы
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Регистрация технологического транспорта теперь доступна в электронном виде
Регистрация технологического транспорта теперь доступна в электронном виде
Минэкономики совместно с Гоструда запустили электронную услугу по регистрации и ведению учета крупнотоннажных и технологических транспортных средств через Портал электронных сервисов Минэкономики.
Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.
«Предоставление в электронном виде одной из наиболее популярных услуг Гоструда по регистрации и учету технологического транспорта значительно уменьшит нагрузку как на предпринимателей, производящих и вводящих его в эксплуатацию, так и на потребителей, покупающих и регистрирующих его. Мы продолжаем цифровизировать государственные услуги, чтобы упростить доступ к ним бизнесу и гражданам», — отметила Надежда Бигун.
На портале теперь в электронном виде можно осуществить регистрацию, перерегистрацию, временную регистрацию крупнотоннажных и других технологических транспортных средств, не подлежащих эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования, а также снять их с учета.
В настоящее время электронная услуга по регистрации и ведению учета этих транспортных средств доступна во всех территориальных управлениях Гоструда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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