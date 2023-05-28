Регистрация местожительства: как получить выписку к паспорту — Finance.ua

Регистрация местожительства: как получить выписку к паспорту Сегодня 10:12 — Личные финансы

Регистрация местожительства: как получить выписку к паспорту

ID-карта — современный вариант украинского бумажного паспорта. ID-документ облегчает взаимодействие граждан с государственными органами, ведь не требует сбора различных справок для получения услуг.

У ID-паспорта есть только один недостаток — в нем не указывается место жительства. Поэтому владельцам ID-карт приходится иметь при себе бумажную выписку к паспорту о местожительстве.

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и т. д. ), Выписка понадобится вам для подтверждения местожительства везде, где это будет необходимо (например, в банке, для устройства ребенка в школу или садик, во время заключения брака или чтобы встать на воинский учет), пишут Факты ICTV.

Получаем выписку к паспорту 2023

Если вам понадобилась выписка о местожительстве, получить ее вы можете двумя способами — онлайн или оффлайн.

Как получить услугу оффлайн

Вам необходимо обратиться в ЦПАУ по вашему адресу проживания. Возьмите с собой паспорт и другие документы, удостоверяющие личность.

Как получить услугу онлайн

Для этого нужно воспользоваться государственным порталом Дія. Услуга бесплатная.

Выделите ссылку и нажмите Получить выписку. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в личном кабинете. Проверьте информацию о себе и своем местожительстве. Если все правильно, нажмите Продолжить. Выберите, для кого вы хотите получить выписку: для себя или ребенка. Если заказываете выписку для своего ребенка, укажите серию и номер свидетельства о рождении малыша. Далее ваш запрос отправится в обработку. Когда выдержка в паспорт будет готова, вы получите уведомление на имейл и в личном кабинете. Загрузить выписку можно из раздела Полученные документы в личном кабинете.

Каждая выписка содержит уникальный номер и QR-код. Поэтому, чтобы проверить, действительна ли ваша выписка, достаточно воспользоваться камерой смартфона.

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