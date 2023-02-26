Регистрация авто в Австрии: актуальные правила и необходимые документы для украинцев — Finance.ua

Регистрация авто в Австрии: актуальные правила и необходимые документы для украинцев Сегодня 19:16 — Личные финансы

Регистрация авто в Австрии: актуальные правила и необходимые документы для украинцев

Законодательство Австрии обязывает украинцев, находящихся в стране больше года, регистрировать собственные автомобили. В то же время есть способ избежать регистрации. Рассказываем о нем и важных правилах для водителей.

Как украинцам избежать регистрации автомобиля в Австрии

Для того чтобы не регистрировать автомобиль, беженцам нужно сделать следующее — пересечь границу Австрии до истечения 12-месячного срока пребывания в стране. При возвращении обратно в Австрию отсчет начнется снова, так что вы будете иметь еще один год, в течение которого можно не регистрировать транспортное средство.

Австрия разрешает добровольно регистрировать транспортные средства, если человек постоянно проживает в стране.

Добавим, что для украинцев не предусмотрена никакая упрощенная процедура. Имейте в виду, что, получив австрийские номерные знаки, вы обязаны платить налоги: NoVA (стандартный налог на потребление) и страховой налог, связанный с двигателем.

Необходимо ли обменивать водительское удостоверение

В июле 2022 года ЕС принял регламент, касающийся водительских прав украинских беженцев:

водительские удостоверения действительны во всех странах Евросоюза, следовательно в Австрии также;

переводить удостоверение не нужно, даже если документ не содержит информации латиницей;



утраченное или похищенное удостоверение можно восстановить без сдачи экзаменов, если украинская сторона подтвердит факт выдачи документа. В то же время необходимо предоставить медицинский сертификат.



Читайте также Как подготовить автомобиль к поездке за границу: техническая и бюрократическая сторона

Как застраховать автомобиль в Австрии

Все автомобили, которые ездят по дорогам Европы, должны иметь действующий страховой полис. Есть два способа обезопасить себя от возмещения ущерба:

приобрести «Зеленую карту»;

оформить пограничную страховку.

Платные дороги Австрии

Все водители должны платить за проезд по платным дорогам Австрии — льготы для украинцев уже отменены. Так что покупайте виньетки, чтобы не нарушать законодательство.

От покупки виньетки освобождены автомобили гуманитарной помощи, перевозящие грузы или перемещенныех лиц.

Чтобы чувствовать себя безопасно за границей и не беспокоиться, что что-то может выйти из строя, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. Она включает в себя эвакуацию при ДТП или при поломке, замену поврежденных колес, запуск двигателя, доставку топлива, аварийное открытие дверей и даже оплату такси, гостиницы и т.д.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.