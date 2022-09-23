Регионы - лидеры по привлечению доступных агрокредитов — Finance.ua
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Регионы - лидеры по привлечению доступных агрокредитов

Аграрный рынок
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За прошедшую неделю в рамках программы «Доступные кредиты 5—7—9» более тысячи аграриев привлекли более 3 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
В целом за 2022 г. по состоянию на сегодняшний день 32 255 аграриев привлекли кредитов на 61,25 млрд грн. Из них под посевную кампанию до 1 июня — на сумму 38,55 млрд грн. С 1 июня по сегодняшний день — 22,7 млрд грн.
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В общей сложности по программе портфельных гарантий 80% выданы кредиты в объеме 25,73 млрд грн.
За прошедшую неделю 1263 агрария получили кредитов на 3,18 млрд грн.
Топ-10 регионов по объемам кредитования за весь период:
  • Киевщина — 8,6 млрд грн;
  • Виннитчина — 6,67 млрд грн;
  • Кировоградщина — 6,16 млрд грн;
  • Днепропетровщина — 3,96 млрд грн;
  • Одесщина — 3,9 млрд грн;
  • Полтавщина — 3,48 млрд грн;
  • Львовщина — 3,47 млрд грн;
  • Черниговщина — 3,34 млрд грн;
  • Волынь — 3,26 млрд грн;
  • Хмельнитчина — 3,17 млрд грн.
«Аграрии привлекают кредиты в размере от 100 тыс. грн до 90 млн грн в рамках программы „Доступные кредиты 5-7-9“. Проценты составляют от 0 до 9% в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства», — отметили в ведомстве.
Также правительство утвердило порядок использования 1,5 млрд грн в поддержку малых и средних фермеров и сельхозпроизводителей.
Агропроизводители смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, ссуд и технической помощи от ЕС и других международных доноров на онлайн-платформе Государственный аграрный реестр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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