Регионы - лидеры по привлечению доступных агрокредитов — Finance.ua

Регионы - лидеры по привлечению доступных агрокредитов Вчера 21:00 — Аграрный рынок

За прошедшую неделю в рамках программы «Доступные кредиты 5—7—9» более тысячи аграриев привлекли более 3 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики

В целом за 2022 г. по состоянию на сегодняшний день 32 255 аграриев привлекли кредитов на 61,25 млрд грн. Из них под посевную кампанию до 1 июня — на сумму 38,55 млрд грн. С 1 июня по сегодняшний день — 22,7 млрд грн.

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В общей сложности по программе портфельных гарантий 80% выданы кредиты в объеме 25,73 млрд грн.

За прошедшую неделю 1263 агрария получили кредитов на 3,18 млрд грн.

Топ-10 регионов по объемам кредитования за весь период:

Киевщина — 8,6 млрд грн;

Виннитчина — 6,67 млрд грн;

Кировоградщина — 6,16 млрд грн;

Днепропетровщина — 3,96 млрд грн;

Одесщина — 3,9 млрд грн;

Полтавщина — 3,48 млрд грн;

Львовщина — 3,47 млрд грн;

Черниговщина — 3,34 млрд грн;

Волынь — 3,26 млрд грн;

Хмельнитчина — 3,17 млрд грн.

«Аграрии привлекают кредиты в размере от 100 тыс. грн до 90 млн грн в рамках программы „Доступные кредиты 5-7-9“. Проценты составляют от 0 до 9% в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства», — отметили в ведомстве.

Также правительство утвердило порядок использования 1,5 млрд грн в поддержку малых и средних фермеров и сельхозпроизводителей.

Агропроизводители смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, ссуд и технической помощи от ЕС и других международных доноров на онлайн-платформе Государственный аграрный реестр.

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