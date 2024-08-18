Регионы — лидеры по покупке новых легковых автомобилей в июле Сегодня 21:12 — Технологии&Авто

Регионы — лидеры по покупке новых легковых автомобилей в июле

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области,

Об этом сообщает «Укравтопром».

Читайте также: Как купить авто из США

Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 62% июльских продаж новых легковых автомобилей.

Регионы — лидеры по покупке новых легковушек

За месяц в столице приобрели — 2284 авто (на 30% больше, чем в прошлом году).

Регистрацию в Днепропетровской области получили 496 авто. (+22%).

В Киевской области было зарегистрировано — 479 ед. (+22%).

В Одесской обл. — 347 ед. (+12%).

На Львовщине — 325 ед. (+19%);

Какие авто предпочли украинцы

Среди марок, которые покупали чаще всего украинцы: Renault Duster, Honda M-NV и Toyota RAV-4.

Бестселлером июля на рынке новых авто Киева и Днепропетровской обл. был Renault Duster.

В Киевской и Львовской областях первенство отдали электромобилю Honda M-NV.



В регистрациях Одесской обл. лидерская позиция принадлежала кроссоверу Toyota RAV-4.



Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.