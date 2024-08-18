Регионы — лидеры по покупке новых легковых автомобилей в июле
В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области,
Об этом сообщает «Укравтопром».
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Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 62% июльских продаж новых легковых автомобилей.
Регионы — лидеры по покупке новых легковушек
За месяц в столице приобрели — 2284 авто (на 30% больше, чем в прошлом году).
Регистрацию в Днепропетровской области получили 496 авто. (+22%).
В Киевской области было зарегистрировано — 479 ед. (+22%).
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В Одесской обл. — 347 ед. (+12%).
На Львовщине — 325 ед. (+19%);
Какие авто предпочли украинцы
Среди марок, которые покупали чаще всего украинцы: Renault Duster, Honda M-NV и Toyota RAV-4.
- Бестселлером июля на рынке новых авто Киева и Днепропетровской обл. был Renault Duster.
- В Киевской и Львовской областях первенство отдали электромобилю Honda M-NV.
- В регистрациях Одесской обл. лидерская позиция принадлежала кроссоверу Toyota RAV-4.
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