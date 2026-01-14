0 800 307 555
Регионы, где остается самая сложная ситуация со светом

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки россии на энергетические объекты и сложные погодные условия приводят к вынужденному применению ограничений на всей территории страны.
Об этом сообщили в Минэнерго.
Самая сложная ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами системы распределения предлагаются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют.
Возврат к прогнозируемым графикам происходит сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и Киевской области ведутся круглосуточно, при сложных погодных условиях.
Определенные ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. В регионах идут аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага. На Днепропетровщине в результате ночных нападений были обесточены 74 тысячи потребителей.
По состоянию на утро без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются.
Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.
В регионах Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.
Минэнергетики призвал украинцев максимально снизить нагрузку на энергосистему и по возможности ограничить использование мощных электроприборов. Экономное потребление электроэнергии поможет сократить продолжительность вынужденных обесточений.
