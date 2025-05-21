Реформирование пенсионной системы: какая страна хочет помочь — Finance.ua

Реформирование пенсионной системы: какая страна хочет помочь Сегодня 11:14

Реформирование пенсионной системы: какая страна хочет помочь

Канада рассматривает возможность предоставления помощи для Украины в создании пенсионной системы, подобной своей собственной.

Об этом заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Reuters.

«Мне удалось встретиться с Сергеем и рядом пенсионных фондов, а также с рядом очень важных инвесторов, чтобы обсудить, что будет дальше», — сказал он, выступая на пресс-конференции с министром финансов Украины Сергеем Марченко в начале встреч G7 в Банфи, Альберта.

По его словам, Канада может многое предложить для восстановления Украины, добавив, что он и Марченко встречались с представителями некоторых крупных канадских пенсионных фондов, таких как Fairfax и другие.

«Мы также думали о том, как мы могли бы в конечном счете работать вместе, чтобы делиться передовым опытом в построении пенсионной системы в Украине», — сказал Шампань.

Ожидается, что поддержка Украины станет темой обсуждения на встрече финансовых лидеров стран «Большой семерки» в канадском курортном городе.

Шампань заявил, что поддержка, которую Канада оказывает Украине с начала войны 2022 года, будет продолжена.

Канада является ротационным хозяином G7 в этом году и проведет ряд встреч финансовых лидеров до четверга. Встреча является предвестником основной встречи глав государств в июне.

Украина присутствует на встрече в качестве гостя.

«Тот факт, что министр Марченко находится с нами здесь, в Канаде, как специальный гость, является большим сигналом для мира о том, что мы стоим бок о бок с нашим украинским другом».

«Мы привлечем россию к ответу, и мы все примем участие в восстановлении Украины», — заявил Шампань.

Ранее официальные лица G7 заявляли, что на встрече G7 также предположительно будут обсуждаться вопросы привлечения и мобилизации частных инвестиций для реконструкции, на которую, по оценкам Всемирного банка, понадобится более 500 млрд долларов в течение десятилетия.

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