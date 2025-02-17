Реформа системы интеллектуальной собственности в ОПК станет возможностью для роста экономики — Кубраков Сегодня 09:32

Реформа системы интеллектуальной собственности в ОПК станет возможностью для роста экономики — Кубраков

Внедрение дорожной карты реформы в системе интеллектуальной собственности в оборонном секторе станет возможностью экономического роста, заявил соучредитель We Build Ukraine Александр Кубраков.

Как передает Укринформ, об этом он отметил в Фейсбуке.

По словам Кубракова, «сегодня армия воюет тем, что вчера было лишь идеей. Быстрая адаптация к изменениям и адекватное реагирование на вызовы — до сих пор остается одной из сильных сторон украинской армии».

В то же время, подчеркнул он, в оборонном секторе Украины отсутствует комплексная система управления интеллектуальной собственностью и развитием инноваций. Это замедляет их развитие, ограничивает привлечение инвестиций и оставляет государство наиболее уязвимым участником всего процесса.

Укрінформ По материалам:

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