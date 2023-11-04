Реформа образования: вместо заочной и вечерней — дистанционная форма обучения Сегодня 18:38 — Мир

Реформа образования: вместо заочной и вечерней — дистанционная форма обучения

В Украине различают три основные формы обучения: дневная; вечерняя, заочная. Так было еще в СССР — так до сих пор, но, похоже, анахронизм свое доживает.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, количество студентов в вузах на начало 2022/23 учебного года по формам получения образования распределялось так:

всего — 1 053 770 человек;

дневная — 797 598;

заочная — 252 963;

вечерняя — 1 374.

Так что спрос и потребитель есть, но качество обучения на этих формах не одинаковое. Как правильно указано в докладе Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, «обеспечение качественного образования невозможно без системного и эффективного взаимодействия всех участников этого процесса».

Предлагаемые изменения. Законопроект предлагает отменить заочную и вечернюю формы получения образования и ввести дистанционную. То есть уже с 2024 года поступающие будут выбирать либо дневную, либо дистанционную формы получения образования. Именно так все устроено в ЕС, поэтому речь идет о гармонизации украинской системы с европейской.

Дистанционная форма подразумевает максимальную гибкость планирования. Как говорится на сайте Берлинского университета имени Гумбольдтов, «в дистанционном обучении вы не привязаны к фиксированному расписанию или времени занятий. Поскольку вы изучаете материал в своих четырех стенах, можете распределить свое время оптимально для вас. Учебные материалы будут отправляться вам по традиционной или электронной почте. Конечно, тоже не стоит пропускать компетентные консультации, поскольку контакты могут помочь вам и на расстоянии».

Важный тезис для украинских студентов, которые учатся в бакалаврате и магистратуре на заочной и вечерней формах: вы сможете завершить обучение и получить дипломы. Так что переходный период будет.

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