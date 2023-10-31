Реформа образования: бюджетников станет меньше — Finance.ua

Реформа образования: бюджетников станет меньше Сегодня 19:41 — Мир

Реформа образования: бюджетников станет меньше

20 октября Кабинет Министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании». Проект зарегистрирован в Верховной Раде Украины — № 10 177.

Одно из изменений будет касаться государственного заказа, то есть обучения на бюджетной форме. С объемами госзаказа на 2023/2024 учебные годы можно ознакомиться по ссылке

«Сегодня имеем такую ​​ситуацию, что человек является контрактником или бюджетником. Речь идет о том, что государство платит 0% или 100% за его обучение. И это достаточно проблематичная вещь, потому что она не очень справедлива во многих случаях», — обращает внимание заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

По его словам, бюджетников станет меньше:

«Один из следующих элементов — это изменения в системе бюджетного финансирования высшего образования. У нас бюджетников станет меньше, но государство будет доплачивать контрактникам через так называемые гранты. Это означает, что студент будет получать, возможно, частичную поддержку. Формально он будет считаться контрактниками, но, например, государство будет платить 80% или 90% за его контракт».

Механизм, как государство будет доплачивать контрактникам, каким будет размер этих грантов, и кто все же будет учиться на бюджете, должен быть прописан в следующем законопроекте. Его планируют представить в ноябре.

Но, по словам Винницкого следует, что государство само будет определять, какие конкретно специалисты будут ему нужны.

«Мы однозначно знаем, что нужны врачи, учителя или инженеры-строители. Более проблематично заказывать юристов, менеджеров, филологов, экономистов, политологов, социологов. Это не значит, что от них откажутся. Однако такие специальности должны получаться через гранты бюджетного финансирования», — пояснил он.

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