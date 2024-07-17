Redmi K70 Ultra официально получил дату запуска — Finance.ua

Redmi K70 Ultra официально получил дату запуска 17.07.2024, 01:03 — Фондовый рынок

Redmi K70 Ultra официально получил дату запуска

Xiaomi официально подтвердила дату запуска Redmi K70 Ultra, также известного как Extreme Edition. Телефон будет представлен 19 июля в 19:00 по центральноевропейскому времени в Китае вместе с Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Smart Band 9.

Redmi K70 Ultra будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9300+, который предлагает высококачественные возможности обработки. Как подтвердил генеральный менеджер Redmi Томас Ванг, варианты хранения будут включать высококлассную 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти.

Его система камер снабжена основным сенсором Sony IMX906 на 50 МП, который, вероятно, сопровождается ультрашироким сенсором на 8 МП и макросенсором на 2 МП. Примечательно, что K70 Ultra является первым телефоном Redmi, использующим собственно разработанный алгоритм обработки изображений Xiaomi AISP, направленный на повышение общей производительности камеры.

Еще одна особенность Redmi K70 Ultra — микросхема улучшения сигнала Pengpai T1 от Xiaomi. Сообщается, что он обеспечивает повышение производительности Wi-Fi на 12%, производительность GPS на 20% и мощность сигнала 5G WiFi на 58%.

Кроме того, телефон будет иметь чип Surge P2 для быстрой зарядки, G1 для управления питанием и чип D1 для независимой обработки дисплея. Все это собственная SoC, разработанная Xiaomi. Кроме того, подтверждено, что телефон оснащен аккумулятором 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт для быстрого пополнения заряда. Он может похвастаться сертификатом защиты от пыли и воды IP68.

Спереди Redmi K70 Ultra имеет плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. На дисплее используется ШИМ-затемнение 3840 Гц, которое, как утверждает Xiaomi, обеспечивает лучшую защиту глаз в условиях слабого освещения. Хотя точный размер экрана остается нераскрытым, известно, что он разработан совместно с TCL.

Xiaomi, вероятно, сохранит Redmi K70 Ultra в качестве эксклюзивного телефона для Китая. Но настроенная версия телефона с лучшими камерами может выйти по всему миру под названием Xiaomi 14T Pro.

Portaltele По материалам:

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