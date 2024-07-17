Redmi K70 Ultra официально получил дату запуска — Finance.ua

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Redmi K70 Ultra официально получил дату запуска

Фондовый рынок
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Redmi K70 Ultra официально получил дату запуска
Redmi K70 Ultra официально получил дату запуска
Xiaomi официально подтвердила дату запуска Redmi K70 Ultra, также известного как Extreme Edition. Телефон будет представлен 19 июля в 19:00 по центральноевропейскому времени в Китае вместе с Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Smart Band 9.
Redmi K70 Ultra будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9300+, который предлагает высококачественные возможности обработки. Как подтвердил генеральный менеджер Redmi Томас Ванг, варианты хранения будут включать высококлассную 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти.
Его система камер снабжена основным сенсором Sony IMX906 на 50 МП, который, вероятно, сопровождается ультрашироким сенсором на 8 МП и макросенсором на 2 МП. Примечательно, что K70 Ultra является первым телефоном Redmi, использующим собственно разработанный алгоритм обработки изображений Xiaomi AISP, направленный на повышение общей производительности камеры.
Еще одна особенность Redmi K70 Ultra — микросхема улучшения сигнала Pengpai T1 от Xiaomi. Сообщается, что он обеспечивает повышение производительности Wi-Fi на 12%, производительность GPS на 20% и мощность сигнала 5G WiFi на 58%.
Кроме того, телефон будет иметь чип Surge P2 для быстрой зарядки, G1 для управления питанием и чип D1 для независимой обработки дисплея. Все это собственная SoC, разработанная Xiaomi. Кроме того, подтверждено, что телефон оснащен аккумулятором 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт для быстрого пополнения заряда. Он может похвастаться сертификатом защиты от пыли и воды IP68.
Спереди Redmi K70 Ultra имеет плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. На дисплее используется ШИМ-затемнение 3840 Гц, которое, как утверждает Xiaomi, обеспечивает лучшую защиту глаз в условиях слабого освещения. Хотя точный размер экрана остается нераскрытым, известно, что он разработан совместно с TCL.
Xiaomi, вероятно, сохранит Redmi K70 Ultra в качестве эксклюзивного телефона для Китая. Но настроенная версия телефона с лучшими камерами может выйти по всему миру под названием Xiaomi 14T Pro.
По материалам:
Portaltele
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