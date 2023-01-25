Рецессия отменяется: Еврозона вернулась к росту — Financial Times Сегодня 09:14

Активность в Еврозоне неожиданно вернулась к росту впервые с июня, согласно опросу, который может укрепить решимость Европейского центрального банка повысить ставки.

Как сообщает Financial Times , сводный индекс менеджеров по закупкам Еврозоны S&P Global, отражающий активность в сфере производства и услуг, вырос до 50,2 в январе с 49,3 в предыдущем месяце.

«Стабильность экономики Еврозоны в начале года подтверждает, что регион может избежать рецессии», — заявил главный бизнес-экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон.

Он добавил, что опасения по поводу энергоносителей ослабли после октябрьского минимума, когда цены упали благодаря щедрой государственной помощи.

Напряженность в цепочке поставок также снизилась, тогда как восстановление китайской экономики помогло восстановить уверенность в более широких перспективах мировой экономики на 2023 год.

УНІАН По материалам:

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