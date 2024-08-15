Ребенок с инвалидностью: когда военнообязанному отцу все же нужно пройти ВВК — Finance.ua

Ребенок с инвалидностью: когда военнообязанному отцу все же нужно пройти ВВК Сегодня 19:14 — Личные финансы

должен пройти военно-врачебную комиссию для получения нового воинского статуса. Граждане, у которых на иждивении находится ребенок с инвалидностью, могут претендовать на отсрочку от мобилизации. Но если такой человек имел статус «ограниченно пригодный», он все равно, даже при наличии отсрочки,

Об этом на портале «Юристы.UA» написал адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка в статусе ограниченно пригодного

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации, если у них на иждивении есть дети с инвалидностью.

Часто такие граждане могут быть ограниченно пригодными (согласно старому закону о мобилизации) или вообще сняты с воинского учета.

Нужно ли таким гражданам проходить ВВК

В такой ситуации, даже имея отсрочку по уходу за ребенком с инвалидностью, этот военнообязанный гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию.

«Вам нужно пройти ВВК до февраля 2025 года. Вы не можете остаться со статусом „ограниченно пригодный“, который был отменен», — пояснил такому военнообязанному гражданину Юрий Айвазян.

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