Ребенок с инвалидностью: когда военнообязанному отцу все же нужно пройти ВВК — Finance.ua
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Ребенок с инвалидностью: когда военнообязанному отцу все же нужно пройти ВВК

Личные финансы
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Граждане, у которых на иждивении находится ребенок с инвалидностью, могут претендовать на отсрочку от мобилизации. Но если такой человек имел статус «ограниченно пригодный», он все равно, даже при наличии отсрочки, должен пройти военно-врачебную комиссию для получения нового воинского статуса.
Об этом на портале «Юристы.UA» написал адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка в статусе ограниченно пригодного

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации, если у них на иждивении есть дети с инвалидностью.
Часто такие граждане могут быть ограниченно пригодными (согласно старому закону о мобилизации) или вообще сняты с воинского учета.

Нужно ли таким гражданам проходить ВВК

В такой ситуации, даже имея отсрочку по уходу за ребенком с инвалидностью, этот военнообязанный гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию.
«Вам нужно пройти ВВК до февраля 2025 года. Вы не можете остаться со статусом „ограниченно пригодный“, который был отменен», — пояснил такому военнообязанному гражданину Юрий Айвазян.
По материалам:
Novyny.live
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