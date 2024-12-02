Realme выпустила новый «бюджетник» с лучшей защитой (фото) — Finance.ua

Realme выпустила новый «бюджетник» с лучшей защитой (фото)
Компания Realme представила новый бюджетный смартфон V60 Pro с нетипичной для этого сегмента особенностью, которой не могут похвастаться многие флагманы, включая iPhone 16 Pro Max за 1200 долларов.
Новинка стоит всего 220 долларов, но защищена от воды и пыли по стандарту IP69, а не более распространенному IP68. Разница в том, что в случае с IP69 добавляется защита от мощных струй воды и воздействия воды с высокой температурой, пишет GSMArena.
Характеристики Realme V60 Pro
- Экран: 6,67 дюйма, IPS, разрешение HD+, частота 120 Гц.
- Процессор: MediaTek Dimensity 6300.
- Память: 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ пользовательской.
- Камеры: 8-мегапиксельная селфи и 50-мегапиксельная тыльная камера.
- Аккумулятор: 5600 мАч с зарядкой 45 Вт.
Если не считать нетипичную для этого ценового класса защиту от влаги и пыли, аппарат также получил экран с высокой герцовкой, быструю зарядку и повышенный объем ОЗУ, при этом его цена ближе к бюджетному, а не среднему сегменту.
Realme V60 Pro поставляется в цветах Obsidian Gold, Rock Black и Lucky Red.
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