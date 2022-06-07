Realme представила смартфон, заряжающийся до 100% за 15 минут — Finance.ua

Realme представила смартфон, заряжающийся до 100% за 15 минут

Сегодня 09:15 — Энергетика

Компания Realme представила новый смартфон Realme GT Neo 3T.

Об этом сообщает GSM Arena

Устройство, доступное в черном, белом или золотом цветах, имеет 16,8-сантиметровый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления экрана 120Гц.

В смартфоне установлен процессор Snapdragon 870 SoC и батарея мощностью 5000 мАч.

Фото: gsmarena.com

На обратной стороне — три камеры, основная из которых 64Мп. Зарядка смартфона с нуля до 100% длится 15 минут.

Стоимость базовой модели с 8Гб операционной памяти и 128 Гб внутренней — от 470 долларов.

Фото: gsmarena.com

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