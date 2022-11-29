Развивающиеся рынки ждет волна дефолтов? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Развивающиеся рынки ждет волна дефолтов? Вчера 09:40 — Валюта

Ужесточение монетарной политики и замедление мировой экономики «не играют на руку» развивающимся рынкам. Особенно остро это отражается в увеличении нагрузки на обслуживание внешнего долга. Нигерия может оказаться среди главных претендентов «на дефолт». По данным Bloomberg, средняя доходность суверенных облигаций, номинированных в национальной валюте, выросла до 14,84% с 11,79% в мае. Аналогичные проблемы могут возникнуть у Египта, Пакистана и Шри-Ланки. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Госдолг Нигерии к ВВП (%). Источник: tradingeconomics.com

В августе нынешнего года на обслуживание долга у Нигерии уходило 84% доходов. По прогнозам Всемирного банка, к 2025 году этот показатель может вырасти до 169% от объемов всех доходов, если правительство не проведет фискальные реформы. Вероятно, стране в скором времени придется пройти процедуру реструктуризации долга. В противном случае она потратит собственные золотовалютные резервы на погашение лодга. По размеру ЗВР на 2020 год страна — на 50 месте в мире (запас порядка 36 млрд USD). Хотя госдолг у Нигерии не такой значительный по размерам — всего 37% от ВВП, однако динамика его не особо радует. Еще 3 года назад это было всего 17% (рост — более чем вдвое). Впрочем, и так понятно - важен не размер долга, а возможность его выплаты.

Аналитики Fitch ожидают в 2023 году увеличения числа суверенных дефолтов. Основная причина — «скачок» стоимости обслуживания долга. Не поможет даже и ограниченный доступ к международным рынкам облигаций. Кризис суверенного долга может привести к «эффекту домино», ударив косвенным образом и по развитым экономикам.

Баланс ФРС США (млрд долларов США). Источник: tradingeconomics.com

В эту среду — выступление Джерома Пауэлла (Jerome Powell). Рынки ждут дальнейшего подтверждения того, что ФРС начнет замедлять повышение ставки. Инвесторы ожидают повышения ставки ФРС на 0,50% в декабре. Хотя октябрьские данные по инфляции были значительно ниже сентябрьских, они по-прежнему отстают от целевого уровня в 2,00%.

RoboForex По материалам:

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