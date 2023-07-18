Разрыв зерновой сделки: Франция назвала это «шантажом» и призвала россию пересмотреть решение — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Разрыв зерновой сделки: Франция назвала это «шантажом» и призвала россию пересмотреть решение

31
Франция осудила выход россии из «зерновой сделки» и назвала «шантажом», который влияет на глобальную продовольственную безопасность, пишет со ссылкой на МИД страны.
«Франция осуждает приостановку россией ее участия в Черноморской зерновой инициативе. россия несет всю ответственность за блокирование судоходства в этом морском пространстве и незаконную блокаду украинских портов. россия должна прекратить свой шантаж относительно глобальной продовольственной безопасности и пересмотреть свое решение», — говорится в заявлении МИД Франции.
В то же время во внешнеполитическом ведомстве отметили, что совместно со своими партнерами Франция продолжит активизировать свою деятельность с целью снижения рисков продовольственной нестабильности для самых уязвимых групп населения во всем мире, в частности с помощью коридоров солидарности ЕС, которые имеют сверхважное значение и с марта 2022 года позволили вывезти из Украины 38 млн тонн зерна.
Франция также увеличила объем своей международной продовольственной помощи на 2023 год до более 840 млн евро, чтобы помогать тем, кто страдает из-за отсутствия продовольственной безопасности и недоедания вследствие российской агрессии против Украины, говорится в заявлении.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.