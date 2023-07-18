Разрыв зерновой сделки: Франция назвала это «шантажом» и призвала россию пересмотреть решение — Finance.ua

Разрыв зерновой сделки: Франция назвала это «шантажом» и призвала россию пересмотреть решение Сегодня 16:45

Франция осудила выход россии из «зерновой сделки» и назвала «шантажом», который влияет на глобальную продовольственную безопасность, пишет со ссылкой на МИД страны.

«Франция осуждает приостановку россией ее участия в Черноморской зерновой инициативе. россия несет всю ответственность за блокирование судоходства в этом морском пространстве и незаконную блокаду украинских портов. россия должна прекратить свой шантаж относительно глобальной продовольственной безопасности и пересмотреть свое решение», — говорится в заявлении МИД Франции.

В то же время во внешнеполитическом ведомстве отметили, что совместно со своими партнерами Франция продолжит активизировать свою деятельность с целью снижения рисков продовольственной нестабильности для самых уязвимых групп населения во всем мире, в частности с помощью коридоров солидарности ЕС, которые имеют сверхважное значение и с марта 2022 года позволили вывезти из Украины 38 млн тонн зерна.

Франция также увеличила объем своей международной продовольственной помощи на 2023 год до более 840 млн евро, чтобы помогать тем, кто страдает из-за отсутствия продовольственной безопасности и недоедания вследствие российской агрессии против Украины, говорится в заявлении.

УНН По материалам:

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