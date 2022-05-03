Разрушены дома и инфраструктура: в Украине уже насчитали ущерба на $600 миллиардов — Finance.ua
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Разрушены дома и инфраструктура: в Украине уже насчитали ущерба на $600 миллиардов

Сегодня 09:32Казна и Политика
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Ущерб Украины от разрушенных в результате боевых действий домов и объектов инфраструктуры в настоящее время составляет около 600 миллиардов долларов.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью греческому изданию EPT News.
«Ущерб на сегодняшний день подсчитывается. Мы можем говорить только о количестве разрушенных домов и инфраструктуры. То, что уже посчитано, около 60 миллиардов долларов. Это на сегодняшний день. Это без тех оккупированных частей государства, по которым мы не можем ничего проанализировать. Все, что деоккупировано, где понятно количество разрушенных мостов, дорог, инфраструктурных дорог, заводов и т.д., государство потеряло 600 миллиардов», — сказал Зеленский.
Кроме того, он констатировал, что потери частного бизнеса будут подсчитаны только после завершения войны. Президент отметил, что ему докладывали о том, что эти потери доходят до триллиона, однако эта информация пока не подтверждена.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Укрінформ
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