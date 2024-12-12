Разрешение открывать посылки: в полиции ответили, что изменится для украинцев — Finance.ua

Разрешение открывать посылки: в полиции ответили, что изменится для украинцев Сегодня 16:46

Разрешение открывать посылки: в полиции ответили, что изменится для украинцев

Новый законопроект, который разрешает полицейским открывать почтовые отправления украинцев, направлен только на уточнение понятий в законодательстве и не создает новых рисков для граждан.

Об этом в эфире «Киев24» рассказал юрист, экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

Он объяснил, что это не новое право для правоохранителей осматривать почтовые отправления, а это приведение в соответствие терминологии, примененной в законодательстве.

Кроме того, Мартыненко подчеркнул, что процедура досмотра не меняется. Это можно делать только по разрешению следственного судьи. Для этого должно быть открыто уголовное производство и предоставлено обоснование, позволяющее судье принять соответствующее решение.

«Судья должен дать разрешение, а для того чтобы он дал разрешение, следователь должен обосновать, для чего эту процедуру нужно сделать. То есть здесь для добропорядочных граждан абсолютно ничего не меняется, и в законе только меняется порядок использования терминологии», — детализировал экс-советник министра внутренних дел.

Он отметил, что речь идет не о доступе абсолютно ко всем посылкам или вещам, которые перемещаются, тех же писем, а только об этой процедуре, в рамках расследования уголовных производств.

«То есть к добропорядочным гражданам это отношения не имеет», — успокоил он.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 12 294, согласно которому правоохранителям могут разрешить открывать почтовые отправления украинцев. Тогда объяснялось, что почтовые отправления смогут осматриваться без ведома только после наложения на них ареста. Для этого правоохранителям нужно получить разрешение от следственного судьи. Документ будут давать только в том случае, если существуют серьезные основания полагать, что в посылке могут быть важные для следствия вещи.

Это позволит стражам порядка осматривать: письма, почтовые открытки, мелкие пакеты, мешки «М», адресную почтовую рассылку, отправления для слепых, посылки, отправления EMS и другие материальные носители передачи информации между лицами.

УНІАН По материалам:

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