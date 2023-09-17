Разрешение на поездку в ЕС не будет гарантировать автоматический въезд: каковы будут контрольные процедуры — Finance.ua

Разрешение на поездку в ЕС не будет гарантировать автоматический въезд: каковы будут контрольные процедуры Сегодня 09:35 — Личные финансы

Разрешение на поездку в ЕС не будет гарантировать автоматический въезд: каковы будут контрольные процедуры

Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS) предусматривает, что все посетители стран ЕС вне Евросоюза будут заранее регистрироваться онлайн. В частности, с середины 2024 года украинцы, как и другие иностранцы, обязаны будут получать разрешение на въезд в ЕС. Узнайте подробнее, как будет работать ETIAS.

Начиная с середины 2024 года граждане Украины должны будут получить специальное разрешение на въезд в Европейский Союз. Такие правила связаны с введением Европейской системы информации и авторизации поездок (ETIAS). Об этом сообщает schengenvisainfo.com

Украина включена в список более чем из 60 стран, для граждан которых обязательным условием станет получение документа.

В первую очередь важно отметить, что утвержденный запрос на въезд не гарантирует беспрепятственный въезд в ЕС. Потенциальные путешественники также должны соответствовать условиям безвизового режима.

Новое разрешение на поездку в ЕС не гарантирует автоматического въезда

Европейский Союз акцентирует внимание на том, что помимо предъявления действительных документов и ETIAS при пограничном контроле, пограничные службы могут требовать следующую дополнительную информацию:

— продолжительность пребывания в Европе;

— цель визита;

— объяснение касательно финансовых средств для путешествия.

Кроме того, пограничные службы будут проверять, действительны ли документы в течение минимум 3 месяцев после предположительной даты выезда из страны ЕС, которая требует ETIAS.

Также будет проверено, не потеряли ли действительности проездные документы более 10 лет назад.

Правительство имеет право проводить тщательную проверку, чтобы убедиться в легитимности документов. Службы также могут проводить проверку, чтобы определить, не представляют ли граждане третьих стран угрозу общественной безопасности.

Для получения ETIAS необходимо оплатить 7 евро. Разрешение будет оставаться действительным в течение 3 лет или до истечения срока действия паспорта заявителя.

Запуск системы ETIAS: как будет работать

После внедрения ETIAS, информация о путешественниках будет храниться в системе въезда/выезда. Вместо штампов в паспортах на внешних границах ЕС система будет фиксировать дату и место въезда, а также хранить фотографию и отпечатки пальцев.

Важно помнить, что «для путешественников, не отвечающих условиям въезда, въезд может быть запрещен, если не применяется исключение, предусмотренное законом», — подчеркивают в ЕС.

После въезда в ЕС можно свободно путешествовать по странам Европы, однако важно соблюдать максимальный срок пребывания до 90 дней в течение 180 дней.

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