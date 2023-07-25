Разработчики приложений в Британии подали на Apple иск в миллиард долларов — Finance.ua
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Разработчики приложений в Британии подали на Apple иск в миллиард долларов

Технологии&Авто
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Разработчики приложений в Британии подали на Apple иск в миллиард долларов
Разработчики приложений в Британии подали на Apple иск в миллиард долларов
Корпорация Apple во вторник оказалась мишенью группового иска на сумму 785 миллионов фунтов стерлингов (1 миллиард долларов), поданного более 1500 разработчиками приложений в Великобритании по комиссии App Store.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в сфере предоставления услуг Apple, которая включает App Store, в последние несколько лет доходы росли быстрыми темпами и сейчас колеблются около 20 млрд долл. в квартал.
Однако комиссионные от 15 до 30%, которые компания взимает с некоторых производителей приложений за использование системы оплаты в приложениях, подверглись критике разработчиками приложений и стали мишенью антимонопольных регуляторов в нескольких странах.
Ранее Apple заявляла, что 85% разработчиков в App Store не платят никаких комиссий и это помогает европейским разработчикам получить доступ к рынкам и клиентам в 175 странах мира через App Store.
Иск Апелляционному трибуналу по вопросам конкуренции Великобритании от имени 1566 разработчиков приложений подал Шон Эннис, профессор Центра конкурентной политики Университета Восточной Англии и бывший экономист ОЭСР.
«Сборы Apple с разработчиков приложений чрезмерны и возможны только из-за ее монополии на распространение приложений на iPhone и iPad», — сказал Эннис в заявлении.
По материалам:
Економічна Правда
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