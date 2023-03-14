Разработчики из Японии и Швейцарии создают роботов со съедобными частями конструкции — Finance.ua

Разработчики из Японии и Швейцарии создают роботов со съедобными частями конструкции Сегодня 00:28 — Технологии&Авто

Кажущаяся на первый взгляд странной задача создания съедобных роботов позволяет решить проблему снабжения провизией путешественников, оказавшихся без еды и воды в труднодоступных районах. В этом направлении работают учёные из Японии и Швейцарии, им уже удалось создать прототип летательного аппарата, крылья которого можно почти полностью употреблять в пищу.

Соответствующие эксперименты проводят специалисты японского Университета электрокоммуникаций и Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), причём спектр решаемых при помощи съедобных роботов задач не должен, по их словам, ограничиваться только спасательными операциями. Созданный учёными прототип летательного аппарата получил крылья с размахом 700 мм, изготовленные из рисового крекера в сочетании с желатином. Аппарат способен летать со скоростью до 10 м/с и переносить до 80 г воды, при этом питательная ценность его крыльев составляет 300 калорий.

Разработчики в дальнейшем намереваются создать летательные аппараты, которые на 75 % будут состоять из съедобных элементов, пока же данный показатель не превышает 50 %. В итоге такой дрон может доставить в район бедствия более чем в два раза больше пищевых продуктов, чем традиционный. Даже указанный уровень в 75 % съедобных элементов по массе не является пределом, со временем создатели хотят приблизить его к ста процентам.

Одновременно ведутся разработки по использованию съедобных элементов конструкции в промышленных роботах. На пищевом производстве частички металла технологического оборудования могут попадать в конечную продукцию, а это представляет угрозу для здоровья потребителей. Разработчики предлагают для начала заменить манипуляторы, непосредственно контактирующие с пищевой продукцией, на желатиновые. Они безопасны с точки зрения последствий для здоровья клиентов, а управляться могут от пневматического привода. Добавление соли в состав желатина позволяет придать ему токопроводящие свойства, и в этом случае уже можно перейти от громоздких пневматических приводов к более компактным электрическим.

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