Разработчики игры STALKER собрали 800 тысяч долларов для поддержки Украины — Finance.ua

Разработчики игры STALKER собрали 800 тысяч долларов для поддержки Украины

Сегодня 11:11 — Фондовый рынок

Украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр STALKER, собрала $800 тыс. для поддержки Украины.

Об этом говорится в сообщении STALKER OFFICIAL в Twitter.

Средства собирались на благотворительной распродаже игр, продолжавшейся с 4 по 11 апреля.

«Благотворительная распродажа игр GSC Game World завершена. Вместе с вами нам удалось собрать более 800 000 долларов. Благодарим! После уплаты налогов и комиссий все средства будут переданы в Благотворительный фонд «Вернись живым».

«Мы это будем помнить. Всегда», — говорится в сообщении.

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