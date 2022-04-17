Разработчики игры STALKER собрали 800 тысяч долларов для поддержки Украины — Finance.ua

Украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр STALKER, собрала $800 тыс. для поддержки Украины.
Об этом говорится в сообщении STALKER OFFICIAL в Twitter.
Средства собирались на благотворительной распродаже игр, продолжавшейся с 4 по 11 апреля.
«Благотворительная распродажа игр GSC Game World завершена. Вместе с вами нам удалось собрать более 800 000 долларов. Благодарим! После уплаты налогов и комиссий все средства будут переданы в Благотворительный фонд «Вернись живым».
«Мы это будем помнить. Всегда», — говорится в сообщении.